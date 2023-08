qomp2: Atari will Pong wieder aufleben lassen

Pong ist ein Stück weit auch ganz alte Apple-Geschichte. Atari wollte in den 1970er-Jahren auf dem Erfolg von Pong basierend mit Breakout ein weiteres, ähnliches Spiel auf den Markt bringen und hat damals den späteren Apple-Gründer Steve Jobs mit der Umsetzung beauftragt. Jobs gab den Auftrag an seinen Freund und späteren Geschäftspartner und Apple-Mitbegründer Steve Wozniak weiter, der das Spiel dann innerhalb von vier Tagen realisiert hat.

Atari will den Videospielklassiker Pong neu aufleben lassen und hat für das kommende Jahr den Titel qomp2 angekündigt. Das Spiel wird neben Versionen für Konsolen und Desktop-Rechner auch für iOS und Android erscheinen. Atari sieht qomp2 als kreative Fortsetzung des 1972 erschienenen Pong und spielt darin mit der Frage, was passieren würde, wenn der Pong-Ball den Schlägern entkommt und seinen Weg in die Freiheit sucht.

