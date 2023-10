USB-C-Pflicht: Smartphones ab Ende 2024, Notebooks ab 2026

Von langer Hand angekündigt und ebenso lange vorbereitet, hat die europäische Pflicht zum einheitlichen USB-Kabel für neue Elektrogeräte nun auch in Deutschland eine rechtliche Grundlage – ein letztes Ultimatum für die trägen Nachzügler am Markt wurde ebenfalls festgelegt.

Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

Pflicht ab Ende 2024

Ab Ende 2024 müssen alle neuen Smartphones einen USB-C-Port besitzen, damit herstellerübergreifend ein einheitlicher Ladestandard zum Einsatz kommt.

In einem ersten Schritt gilt dieser für Smartphones, aber auch für weitere Geräteklassen, zu denen neben Spielkonsolen auch Digitalkameras, E-Reader, Headsets, Kopfhörer, tragbare Lautsprecher, Navigationsgeräte, Tablets und Tastaturen zählen. Voraussetzung hier ist immer, dass sich die Geräte per Kabel mit Strom versorgen lassen.

Ab 2026 auch für Notebooks

In gut zwei Jahren, ab Anfang 2026, soll die USB-C-Pflicht dann auch für tragbare Rechner gelten. Apple ist mit seinem MacBook-Portfolio hier gut aufgestellt und setzt bereits durchgängig auf den einheitlichen Anschluss-Standard.

Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, dessen Wirtschaftsministerium für die maßgebliche Änderung des Funkanlagengesetzes verantwortlich ist, bewertet die Vorgaben positiv.

Die Umsetzung der EU-Vorgaben vom Sommer 2022 in deutsches Recht würde das Problem der verschiedenen Ladekabel für Smartphones, Tablets und Notebooks beseitigen, den Verbrauchern das Leben erleichtern und gleichzeitig die Menge an generiertem Elektroschrott reduzieren. Die unterschiedlichen Ladegeräte sollen bislang ein jährliches Elektroschrottaufkommen von rund 11.000 Millionen Tonnen verursacht haben.

Apple hat das aktuelle iPhone 15 erstmals in der Geschichte des iPhones mit einem USB-C-Port ausgestattet und verbaut in keinem Modell der neuesten Geräte-Generation mehr den klassischen Lightning-Port, den Apple in den vergangenen zehn Jahren als Nachfolger des sogenannten 30-PIN-Dock-Connector in jedem iPhone integriert hat.