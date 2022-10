USB-C auf dem Vormarsch: Apple-Pencil-Adapter und neue Siri Remote

Auch auf das neue Apple TV 4K bezogen gibt es eine kleine Neuerung im Zusammenhang mit Lightning zu erwähnen. So setzt die beiliegende neue Version der Siri Remote jetzt ebenfalls auf USB-C anstelle von Lightning als Ladeanschluss. Apple hat damit verbunden auch die im Einzelkauf erhältliche Siri Remote aktualisiert und bietet zum Preis von 69 Euro jetzt die neue USB-C-Version an.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die erste Generation des Apple Pencil mit Lightning-Anschluss weiterhin von Apple verkauft wird. Damit sich der Zeichenstift auch mit dem neuen iPad nutzen beziehungsweise daran laden lässt, hat Apple jetzt einen USB-C auf Apple Pencil Adapter ins Programm aufgenommen, der beim Neukauf eines Apple Pencil der ersten Generation nun beiliegt, oder auch separat für 10 Euro erhältlich ist. Der Adapter ist erforderlich, um den Apple Pencil der ersten Generation mit dem neuen iPad zu koppeln und zu laden, dafür steckt man den Apple Pencil in ein Ende des Adapters und ein USB-C-Ladekabel in das andere.

Insert

You are going to send email to