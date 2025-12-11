Geplante Verschärfungen bei der ESTA-Anmeldung
USA planen Social-Media-Check für visumfreie Einreisen
Reisende aus Staaten mit visumfreier Einreise in die USA, also auch Touristen aus der Bundesrepublik, könnten künftig deutlich mehr persönliche Informationen angeben müssen. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde plant eine verpflichtende Abfrage von bis zu fünf Jahren Social-Media-Geschichte sowie weiteren Daten.
Bild: TSA
Dies geht aus Unterlagen hervor, die im Federal Register veröffentlicht wurden. Die Pläne betreffen das elektronische Reisegenehmigungssystem ESTA, das Besucher aus derzeit 42 Ländern für Aufenthalte bis zu 90 Tagen benötigen.
Der Vorschlag liegt nun für eine öffentliche Kommentierungsphase vor. Auch aus dem zugehörigen Verwaltungsdokument geht hervor, dass Social-Media-Angaben als Pflichtfeld eingeführt werden sollen und zusätzliche Daten wie ältere E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder biografische Familienangaben abgefragt würden.
Erweiterte Datensammlung
Nach derzeitigem Verfahren müssen Antragsteller grundlegende Kontaktinformationen und Passdaten einreichen. Die geplanten Änderungen würden den Umfang deutlich erweitern. Die Behörde verweist auf nationale Sicherheitsinteressen und auf die Absicht, Identitätsprüfungen zu vereinheitlichen. Neben Social-Media-Nutzernamen sollen unter anderem frühere Anschriften und Kontaktwege sowie Angaben zu nahen Angehörigen erfasst werden.
Der Entwurf sieht außerdem vor, biometrische Daten stärker einzubeziehen. Fachleute rechnen damit, dass dies die Bearbeitungszeiten verlängert und häufiger zu vertieften Prüfungen führt und kritisieren, dass die Ausweitung ohne vorherige Abstimmung erfolge und dass sie Eingriffe in die Privatsphäre befürchten.
Mehrere Organisationen aus dem Tourismussektor hatten bereits gegen zusätzliche Gebühren protestiert, die im Zusammenhang mit neuen Sicherheitsüberprüfungen diskutiert werden und warnen nun vor möglichen Rückgängen bei internationalen Besucherzahlen.
Wer will da überhaupt noch hin?
:))))))))))
Wollen die überhaupt dass noch jemand die vereinigten Staaten besucht? Scheint eher nicht so der Fall zu sein ….
+1
Früher war ich geschäftlich bis zu 4x pro Jahr in den USA. Heute lehne ich Reisen dieses Land ab. Zur Not aus gesundheitlichen Gründen. Das Risiko in einem Overall passend zur Gesichtsfarbe des Horrorclowns in Guantanamo zu enden, weil ich mich vor einem Beamten der Faschoregierumg bei Einreise nicht nackig gemacht habe, ist mir zu groß. In Bezug auf Rechtsstaatlichkeit nähren sie die USA immer mehr Trumps Vorbild Russland an. Ich bleib lieber zu Hause, Zoom und Teams tun ihren Dienst.
Ob ifun Kommentare auch in die Prüfung mit einfließen?
+1
@daniel: also ich nicht. Abgesehen davon bin ich auf keinem Social Media vertreten – falls Messenger wie Signal und iMessage da nicht zugehören.
Könnten die also gern und so viel prüfen wie sie wollen :D
Selber Schuld, wer sein Privatleben öffentlich macht.
…und weiter geht es in Richtung Autokratie. Nach meinen Kommentaren über die orangene Rübe sollte ich die nächste Zeit wohl nicht mehr nach Amerika reisen ;-)
Guck mal in deine eigene autokratie. Da geht einiges ab.
Nicht nur du…
Hoffentlich ist der inkompetente, korrupte und pädophile Orangenmann samt seiner verkommenen Entourage bald weg vom Fenster. Komm schon, Cholesterin, mach was!
Dann kommt man leichter nach Nordkorea als in die USA…
Ist man dann auch auffällig wenn man nichts davon hat ? Habe nicht einen Social Media Account.
Die Frage stelle ich mir auch.
Wahrscheinlich darf man dann in einen speziellen Raum für viele viele Stunden zum Verhör.
Definitiv bist du dann per se schon auffällig. Deshalb möchten Sie ja auch in den E-Mails der letzten fünf Jahre schnüffeln können.
Ah, so wird also die geforderte Meinungsfreiheit für Europa umgesetzt.
Wer merkt’s?
Bei den „Ebstein-Files“ jahrelange Geheimniskrämerei und bei zig Millionen Touristen bis in die letzte E-Mails von vor fünf Jahren sch schnüffeln!
Das nenne ich autokratisches Vorgehen.
… und falls irgendwelche amerikanischen Dienste jetzt mitlesen:
ich war schon ein paarmal in den USA, werde aber unter den jetzigen Voraussetzungen Euch definitiv nicht mehr besuchen !!
Man sollte auch nicht mehr vom „Präsidenten“ sondern vom „Machthaber“ sprechen, wie man es bei sonst allen Unrechtsstaaten tut.
Ok es wird auch leider für Russland immer noch das falsche Wort benutzt.
Puh, und was machen Leute, die weder Instagram, Facebook, X und TikTok nutzen (und noch nie genutzt haben)?
Zählt Whatsapp auch zu Social Media?
Kommen die Leute nicht mehr in die USA?
Wenn du kein „True Social“ Account hast, bist du wahrscheinlich schon unter Terrorismus-Verdacht !
Ja, denn WhatsApp gehört dem Zuckerzwerg, der ganz tief im Rektum des Organgenmannes steckt.
Das ist natürlich voll daneben, keine Frage. Aber ein bisschen freut es mich das das jetzt für all die ein ernstes Problem wird die sich im Internet seit Jahren benehmen wie die Axt im Wald.
Wie schnell kann man ein Land der demokratischen Freiheit in ein faschistisches Shithole verwandeln?
Orange: JA!!
Ohne Wort. Wollte da eh nie hin. Jetzt noch nie nichtiger. Wenn ich mal beruflich müsste wird das ein echter Spaß.
Hm, wenn man OF macht, müssen die dann kostenpflichtiger Follower sein, um das zu prüfen? Man könnte da ein schönes Geschäftsmodell….
Du glaubst die US Regierung muss jemand abonnieren um die Daten zu sehen? Ist dies ernst gemeint?
Natürlich! ;-)
Da es noch keiner geschrieben hat, darf ich der erste sein. Juhuuu!!!
WER NIX ZU VERBERGEN HAT, HAT AUCH NIX ZU BEFÜRCHTEN!!!11!!
Hahahahahaha…
1+++
Trump zieht die Zugbrücke hoch. In Europa/Deutschland wurde der Burggraben zugeschüttet, das Tor steht sperrangelweit auf und die Wachen winken den Invasoren freundlich zu…
Die USA waren mehrere Jahrzehnte lang eines meiner Lieblingsreiseländer. Ich fahre unter diesen Bedingungen da nicht wiedrr hin und gebe mein Geld zukünftig lieber an der Nordsee, in Finnland oder Spanien aus. Die Politiker, die dem Orangen folgen werden, dürften nicht unbedingt weniger faschistisch sein.
Wird Zeit etwas Socialmedia zu betreiben. LinkedIn zählt ja auch dazu.
Machen die das nicht auch so schon? 2016 wurden meine Freunde, mein Bruder und ich in NYC JFK in den Verhörraum geschickt. Dort waren natürlich NUR Leute aus dem afrikanischen Kontinent und West Asien (Türkei, arabische Länder, etc.). Und gefragt wurden wir von A bis Z alles, sogar über unsere Eltern wollte man alles wissen als wären wir hochgefährliche Kriminelle. (Beruf, Social Media, Urlaubsbesuche, ob wir in bestimmten Ländern waren, wenn ja, wann und warum.) Da bringt der deutsche Pass nicht viel, wenn du vom Aussehen nicht deren Wünschen entsprichst. Und leider ist das die Realität gewesen, da kein einziger Weißer / Europäer in dem Warteraum saß. Handynutzung natürlich verboten.
Das Land ist leider sehr stark von Rassismus geprägt. Da können wir uns in Europa wirklich glücklich schätzen, (auch wenn nicht alles perfekt ist.)
War für jeden klar denkenden Menschen abzusehen, dass die USA unter Trump in eine Diktatur abrutschen.
Seine Fans werden ihn weiter als Verfechter der Meinungsfreiheit feiern.
Mein Beileid für soviel Selbstverleugnung.
Ob das nun wirklich Richtung Diktatur geht sei mal dahin gestellt . Nationale Interessen zu vertreten ist nichts schlechtes , leider ist die Art und Weise absolut Unmenschlichkeit und Willkür. Daher finde ich die Ideen teilweise gut aber die Umsetzung und das Maß was angesetzt wird ist unterirdisch .
Wer will schon in einen faules shitstate einreisen? Hab ich schon Fuc* Trump gesagt?
Na mal gut, dass nächstes Jahr dort die Fussballweltmeisterschaft stattfindet. Da kommen dann hoffentlich auch ordentlich Daten zusammen. Like
Man musste sich auch schon vor Trump nackig machen vor und bei der Einreise.
Notebooks müssen entsperrt übergeben werden und dann verschwindet ein Grenzer mit dem Gerät.
Es gibt ein Programm, welches je nach Passwort eine eigene Version des Betriebssystems, auf dem Notebook bootet. Da konnten Geschäftsreisende dann ein sicheres Passwort bei der Einreise nenne, ohne dass Betriebsgeheimnisse offengelegt wurden. Das haben die Grenzer aber auch irgendwann erfahren und nun achten die auch darauf.
Also kann man jetzt nur noch mit einem sauberen Notebook einreisen und muss dann im Hotel alles neu aufsetzen und aus der Cloud laden.
Wat’ne Bananenrepublik…
jedes Land hat die Politiker, die es verdient und jetzt liebe Amerikaner werdet glücklich mit eurem orangenen Affen. Ich werde dieses Land jedenfalls nicht mehr besuchen.
Mmmhhhhh.. dann im Hintergrund schön Palantir arbeiten lassen, was soll da schon schiefgehen?