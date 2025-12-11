USA planen Social-Media-Check für visumfreie Einreisen

Reisende aus Staaten mit visumfreier Einreise in die USA, also auch Touristen aus der Bundesrepublik, könnten künftig deutlich mehr persönliche Informationen angeben müssen. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde plant eine verpflichtende Abfrage von bis zu fünf Jahren Social-Media-Geschichte sowie weiteren Daten.

Dies geht aus Unterlagen hervor, die im Federal Register veröffentlicht wurden. Die Pläne betreffen das elektronische Reisegenehmigungssystem ESTA, das Besucher aus derzeit 42 Ländern für Aufenthalte bis zu 90 Tagen benötigen.

Der Vorschlag liegt nun für eine öffentliche Kommentierungsphase vor. Auch aus dem zugehörigen Verwaltungsdokument geht hervor, dass Social-Media-Angaben als Pflichtfeld eingeführt werden sollen und zusätzliche Daten wie ältere E-Mail-Adressen, Telefonnummern oder biografische Familienangaben abgefragt würden.

Erweiterte Datensammlung

Nach derzeitigem Verfahren müssen Antragsteller grundlegende Kontaktinformationen und Passdaten einreichen. Die geplanten Änderungen würden den Umfang deutlich erweitern. Die Behörde verweist auf nationale Sicherheitsinteressen und auf die Absicht, Identitätsprüfungen zu vereinheitlichen. Neben Social-Media-Nutzernamen sollen unter anderem frühere Anschriften und Kontaktwege sowie Angaben zu nahen Angehörigen erfasst werden.

Der Entwurf sieht außerdem vor, biometrische Daten stärker einzubeziehen. Fachleute rechnen damit, dass dies die Bearbeitungszeiten verlängert und häufiger zu vertieften Prüfungen führt und kritisieren, dass die Ausweitung ohne vorherige Abstimmung erfolge und dass sie Eingriffe in die Privatsphäre befürchten.

Mehrere Organisationen aus dem Tourismussektor hatten bereits gegen zusätzliche Gebühren protestiert, die im Zusammenhang mit neuen Sicherheitsüberprüfungen diskutiert werden und warnen nun vor möglichen Rückgängen bei internationalen Besucherzahlen.