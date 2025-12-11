Jeff Williams: Früherer Apple-Manager soll Disneys Vorstand erweitern

Die Walt Disney Company hat den früheren Apple-Manager Jeff Williams für einen Sitz im erweiterten Vorstand vorgeschlagen. Die Nominierung soll auf der nächsten Aktionärsversammlung im Jahr 2026 bestätigt werden.

Mit seiner Wahl würde das Gremium auf elf Mitglieder anwachsen. Die Aktionäre entscheiden zugleich über die Wiederwahl der bisherigen zehn Mitglieder.

Langjährige Apple-Erfahrung

Williams war bis zu seinem Rückzug im Sommer 2025 Chief Operating Officer bei Apple. Er verantwortete zentrale operative Bereiche wie die globale Lieferkette, das Servicegeschäft und die Produktunterstützung. Zudem leitete er das Design-Team und betreute die Entwicklung der Apple Watch sowie die Ausrichtung des Unternehmens auf Gesundheitsangebote.

Sein Rückzug markierte eine strukturelle Veränderung bei Apple, da das Design-Team seitdem direkt an CEO Tim Cook berichtet. Zuvor hatte Williams die Übergabe seiner operativen Aufgaben an Sabih Khan vorbereitet, der bereits seit mehreren Jahren für die weltweiten Produktions- und Beschaffungsprozesse verantwortlich ist.

Williams begann seine Apple-Laufbahn 1998 im Bereich Beschaffung. Er war an der Einführung des iPod und des iPhone beteiligt und prägte die Lieferkette, die eine Grundlage für die globale Expansion des Unternehmens bildete. Vor seiner Zeit bei Apple arbeitete Williams in technischen und operativen Funktionen bei IBM und wurde zwischenzeitlich als möglicher Cook-Nachfolger im CEO-Posten des Unternehmens gehandelt.

Bedeutung für Disneys zukünftige Ausrichtung

Disney verweist auf Williams’ umfassende Erfahrung an der Schnittstelle von Technik, Organisation und Produktentwicklung. Das Unternehmen erwartet, dass diese Perspektive die zukünftige strategische Ausrichtung unterstützt. Disney plant, kreative Inhalte stärker mit technologischen Entwicklungen zu verbinden und sieht in Williams einen passenden Impulsgeber. Die Entscheidung liegt nun bei den Aktionären, die im kommenden Jahr über seine Ernennung abstimmen.