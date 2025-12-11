Spot+Scrub AI: Dyson bringt ersten Nass-Trocken-Roboter auf den Markt

Dyson erweitert das Angebot an Reinigungsrobotern um den Spot+Scrub AI, der erstmals sowohl trockene als auch nasse Reinigungsaufgaben übernimmt. Das Gerät nutzt Sensoren, Kameratechnik und ein KI-gestütztes Erkennungssystem, um nahezu zweihundert Arten von Schmutz und Alltagsgegenständen zu unterscheiden.



Eine grün schimmernde Lichtquelle hebt Flecken hervor, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Die Software bewertet diese Informationen in Echtzeit und entscheidet, ob eine Stelle erneut behandelt werden soll. Für die Orientierung im Raum setzt der Roboter auf LiDAR, über die zugehörige App lassen sich gezielt einzelne Punkte reinigen oder virtuelle Grenzen anlegen.

Werden Flecken erkannt, wird so oft hin und her gewischt, bis diese verschwunden sind

Selbstreinigende Walze

Eine Mikrofasernasswalze übernimmt die Bodenpflege auf Hartflächen. Sie wird von einem Zwölf-Punkt-System mit erhitztem Wasser versorgt und soll sich während des Betriebs selbst reinigen. Der Mechanismus fährt seitlich aus, damit der Roboter bis zur Fußleiste arbeiten kann. Teppiche bleiben unversehrt, da die Walze dort automatisch angehoben wird. Bei Bedarf erhöht das Gerät seine Saugleistung, sobald es Teppichfasern erkennt.

In der Dockingstation werden trockene Partikel über ein zyklonisches System abgeschieden. Die Walze wird anschließend mit heißem Wasser gespült und mit warmer Luft getrocknet, um Feuchtigkeit und Gerüche zu reduzieren.

LiDAR-Navigation, lokale KI und 18.000 Pa

Der Spot+Scrub AI prüft seine Umgebung viele Male pro Sekunde und weicht Hindernissen wie Kabeln oder Socken aus. Nach einem Reinigungsvorgang erstellt er über die MyDyson-App eine Karte, die zeigt, welche Zonen gereinigt wurden und wo Hindernisse lagen.

Nutzer können Reinigungspläne festlegen und zwischen verschiedenen Betriebsmodi wählen. Die Datenverarbeitung findet lokal im Gerät statt. Der Roboter arbeitet bis zu 200 Minuten pro Akkuladung und kehrt bei niedrigem Ladestand selbstständig zur Station zurück. Der Dyson Spot+Scrub AI ist ab sofort im Handel erhältlich und kostet 1.199 Euro.

Die technischen Eckdaten