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Eugene Levy reist widerwillig

„Urlaub wider Willen“ geht bei Apple TV weiter
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Eugene Levy muss seinen Koffer noch nicht wieder einmotten. Apple TV hat die Reise-Dokuserie „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ um eine vierte Staffel verlängert. Geplant sind acht neue Episoden, in denen sich der aus „Schitt’s Creek“ und „American Pie“ bekannte Schauspieler noch konsequenter auf Reiseerlebnisse einlassen soll, denen er bislang lieber aus dem Weg gegangen ist.

The Reluctant Traveler Photo 030203

Das Grundkonzept bleibt klar: Levy besucht besondere Orte, ohne selbst ein geborener Abenteurer zu sein. Nach drei Staffeln scheint sich seine Haltung allerdings langsam zu verändern. Apple zufolge will er künftig häufiger „Ja“ sagen und sich genau den Aktivitäten stellen, die er früher instinktiv abgelehnt hätte.

Levy selbst formuliert das deutlich vorsichtiger. Er habe mittlerweile „wenn auch widerwillig“ akzeptiert, dass neue Erfahrungen nicht zwangsläufig schlecht für ihn seien. Die Strategie, häufiger zuzustimmen, verfolge er dennoch mit großer Vorsicht. Der trockene Umgang mit der eigenen Reisescheu bleibt damit auch in Staffel vier ein zentraler Teil der Serie.

Aus „Nein“ wird etwas häufiger „Ja“

Die ersten drei Staffeln führten Levy durch zahlreiche Länder und zu Erlebnissen, die mal luxuriös, mal ungewohnt und häufig außerhalb seiner persönlichen Komfortzone lagen. Die dritte Staffel startete im vergangenen September und verband die Reisen stärker mit persönlichen Begegnungen und prominenten Gästen.

The Reluctant Traveler Photo 030505

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt eine Episode mit Prinz William. In einem persönlichen Gespräch sprach der britische Thronfolger mit Levy unter anderem über seine Familie und darüber, welche Dinge er als Vater anders machen möchte. Ebenfalls zu sehen waren Sänger Michael Bublé und Levys Tochter Sarah.

Besondere Gäste sollen zurückkehren

Auch für die vierte Staffel kündigt Apple weitere besondere Gäste an, nennt bislang aber keine Namen oder Reiseziele. Ebenso offen bleibt, wann die neuen Folgen bei Apple TV erscheinen werden.

Alle bisherigen drei Staffeln stehen vollständig bei Apple TV bereit. Wer die Serie bislang nicht kennt, bekommt eine Mischung aus aufwendig gefilmter Reisedokumentation und trockener Situationskomik – getragen von einem Moderator, der an vielen Orten zunächst lieber im Hotel geblieben wäre.
17. Juni 2026 um 16:36 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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