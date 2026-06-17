Beats Studio Buds: Neue Firmware schließt Mikrofon-Sicherheitslücke

Apple verteilt ein Sicherheitsupdate für die Beats Studio Buds. Die neue Firmware 1B211 schließt eine Bluetooth-Schwachstelle, über die ein Angreifer in Funkreichweite unter bestimmten Bedingungen auf das Mikrofon der Ohrhörer zugreifen konnte.

Betroffen war laut Apples Sicherheitsdokument eine Situation, in der die noch nicht gekoppelten Studio Buds aktiv nach einer Verbindung suchten. Die unter CVE-2025-20701 geführte Lücke wurde von Sicherheitsforschern des deutschen Unternehmens ERNW entdeckt.

Das Update wird automatisch installiert, wenn die Ohrhörer geladen im geschlossenen Case liegen und sich in der Nähe eines mit WLAN verbundenen iPhone, iPad oder Mac befinden. Die installierte Version lässt sich in den Bluetooth-Einstellungen des verbundenen Apple-Geräts überprüfen.

Eine Option für manuelle Firmware-Updates bietet Apple nicht an. Sollte die Version 1B211 noch nicht angezeigt werden, hilft daher meist nur etwas Geduld: Die Beats sollten geladen im Case liegen und sich über längere Zeit in der Nähe des gekoppelten Geräts befinden. Da es sich um eine Sicherheitskorrektur handelt, lohnt sich eine spätere Kontrolle der Versionsnummer.

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Studio Buds+ für 99 Euro

Wer ohnehin über neue Beats-Ohrhörer nachdenkt, findet bei Amazon aktuell die Beats Studio Buds+ in Schwarz und Gold für 99 Euro. Die anderen Varianten (Cremeweiß und Transparent) liegen weiterhin über 140 Euro . Apples offizielle Preisempfehlung liegt übrigens bei 199,95 Euro. Bei dem Angebot handelt es sich um das neuere Plus-Modell und nicht um die vom Sicherheitsupdate betroffenen ursprünglichen Studio Buds.

Die Studio Buds+ bieten aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und bis zu 36 Stunden Wiedergabezeit inklusive Ladecase. Hinzu kommen 3D-Audio, vier Größen für die Ohreinsätze und ein nach IPX4 gegen Schweiß und Spritzwasser geschütztes Gehäuse. Die Ohrhörer lassen sich schnell mit iPhone und Mac verbinden, unterstützen aber auch Googles Fast Pair für Android-Geräte.