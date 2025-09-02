Neue Filme und Serien bei Apple TV+ im September

Apple hat eine Übersicht der Filme und Serien veröffentlicht, die in diesem Monat neu auf Apple TV+ verfügbar sein werden. Mit den großen Videodiensten wie Netflix oder Disney+ kann sich diese Vorschau zumindest quantitativ nicht messen. Auf den einen oder anderen Leckerbissen werden sich Abonnenten des Videodienstes aber dennoch freuen.

Highest 2 Lowest – 5. September (Film)

Denzel Washington spielt hier den erfolgreichen Musikproduzenten David King, der Opfer eines Lösegeldkomplotts wird. King sieht sich angesichts der Ereignisse dazu gezwungen, seine Familie und seinen Ruf zu schützen, was ihn vor eine folgenschwere moralische Entscheidung stellt.

The Morning Show – 17. September (Serie, Staffel 4)

In einer der bekanntesten Serien von Apple TV+ gehen Jennifer Aniston und Reese Witherspoon erneut in eine neue Staffel.

Urlaub wider Willen – 19. September (Serie, Staffel 3)

Der Schauspieler Eugene Levy begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, die ihn zu neuen Abenteuern führen und seinen Horizont erweitern soll.

Slow Horses – 24. September (Serie, Staffel 5)

Das Team um den schrulligen Agentenboss Jackson Lamb muss sich erneut mit internen Querelen und bizarren Ereignissen auseinandersetzen, um herauszufinden, ob und wie alles miteinander verbunden ist.

The Savant – 26. September (Serie)

In „The Savant“ spielt Jessica Chastain die Undercover-Ermittlerin Jodi Goodwin, die sich in Online-Communities engagiert, um gefährliche Extremisten zu identifizieren und zu stoppen.

All of You – 26. September (Film)

„In All of You“ stellt sich für ein von Brett Goldstein und Imogen Poots gespieltes Paar die Frage, ob sie über die Grenzen ihrer platonischen Beziehung hinausgehen und eine Liebesbeziehung riskieren.

Darüber hinaus erscheinen bei Apple TV+ in diesem Monat weitere Episoden von laufenden Serien. Jeden Mittwoch kommen neue Folgen von Platonic hinzu und freitags werden die Serien Chief of War und Infiltration um zusätzliche Folgen erweitert.