HP legt Drucker lahm: Firmware-Updates gegen Alternativ-Tinte

Die bereits 2016 eingeführte „dynamische Sicherheitsfunktion“ ist ansonsten nicht klar definiert und kann betroffene Drucker ohne konkrete Vorankündigung lahmlegen. Im Community-Bereich des Herstellers finden sich zahlreiche Anwenderberichte zu Modellvarianten wie etwa den OfficeJets, in denen frustrierte Nutzer über Einschränkungen des Druckbetriebs berichten, die auch beim besten Willen nicht als Investition in die „Qualität unseres Kundenerlebnisses“ beschrieben werden können.

Auf die Drucker-Updates, mit denen der Anbieter nach eigenen Angaben nicht nur die „Qualität unseres Kundenerlebnisses“ zu sichern versucht (was auch immer darunter zu verstehen sein soll) sondern auch sein „geistiges Eigentum schützen“ will, haben Nutzer des Community-Forums reddit.com aufmerksam gemacht .

