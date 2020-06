Update-Offensive bei Adobe: Neu in Photoshop, InDesign, Lightroom, Rush

Für viele Anwender kamen die zahlreichen Adobe-Udpates der vergangenen Tage unerwartet. Neben der Einführung der Photoshop Camera in der vergangenen Woche bietet der Konzern zahlreiche neue Werkzeuge und Funktionen in Anwendungen wie Photoshop, Lightroom und InDesign an – nach Angaben des Unternehmens eine direkte Reaktion auf die „Turbulenzen der zurückliegenden Monate“, die zu einer Explosion der Kreativität in der Community geführt hätten. Doch was genau ist neu?

Subjektauswahl für Photoshop

Die Bildbearbeitung Photoshop führt als Teil ihres größten Feature-Updates bislang die Subjektauswahl ein, mit der sich ganze Personen per Mausklick auswählen und freistellen lassen.

„Auto Reframe“ für Premiere Rush

Die schlichte Video-Bearbeitung Premiere Rush, die das schnelle Erstellen von Social-Media-optimierten Bewegtbildinhalten ermöglicht, unterstützt nun Auto Reframe.

Damit kann etwa ein horizontal aufgenommenes Video schnell in ein vertikales oder quadratisches Format umgewandelt werden, ohne den Fokus der Handlung zu verlieren. Auto Reframe startet im Juni in die öffentliche Beta und soll später im Jahr für alle Rush-Anwender verfügbar sein.

Mehr Inhalte für Adobe Live

Die Zugriffe auf die Video- und Tutorial-Inhalte auf Adobe Live haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie verdoppelt, als Reaktion darauf hat Adobe die Menge der produzierten ebenfalls Inhalte mehr als verdoppelt und erstellt neue Inhalte mit lokalen Künstlern im Vereinigten Königreich, Frankreich und Deutschland.

Live-Streaming für Fresco, Bearbeitungen in Lightroom

Nach und nach hat Adobe die Streaming-Option von Adobe Fresco mehr Anwendern zur Verfügung gestellt – in den kommenden Monaten sollen nun alle Anwender der Zeichen-App ihre Kreativ-Sitzungen ins Netz streamen dürfen.

In Lightroom können Fotografen ihre bearbeiteten Bilder im Entdecken-Bereich der App zur Verfügung stellen. Wer hier „Bearbeitungen freigeben“ auswählt veröffentlicht nicht nur das Ergebnis-Bild, sondern auch die Bearbeitungen, die verwendet wurden, um dorthin zu gelangen.

Profi-Suche bei Behance

Das Kreativ-Portal Behance freut sich über eine aufgebohrte Suchfunktion, die nun die Auswahl spezifischer Stilrichtungen zulässt, Bilder bestimmter Kamera-Modell zutage fördert und animierte GIFs durchforsten kann.

„Share for review“ in InDesign

Um auch im Homeoffice schnelles Feedback von Kollegen zu erhalten, inkludiert InDesign jetzt die neue Option „Share for review„. Diese gibt bearbeitete Projekte an Kollegen zum Prüfen und Kommentieren frei.

Bessere Farbton-Steuerungen für Lightroom

Mit neuen Steuerelementen für lokale Farbton-Manipulation können Lightroom-Anwender granularere Änderungen an Dingen wie Hauttönen vornehmen, ohne die Farbe des gesamten Bildes zu beeinflussen.

Neue App-Icons

… die wir an dieser Stelle nicht kommentieren wollen.