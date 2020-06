Apple Sommer Camp: Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren

Mit den Apple Sommer Camps bieten die deutschen Apple Stores für gewöhnlich kostenlose Workshops für Kinder in den hiesigen Filialen an.

Auch in diesem Jahr hat Apple unter der Bezeichnung „Apple Sommer Camp“ wieder eine Kreativ-Veranstaltungen geplant, verlagert diese unter dem Einfluss der Corona-Pandemie aber in die heimischen vier Wände der interessierten Teilnehmer.

So trägt das Angebot in diesem Jahr die Überschrift „Apple Sommer Camp at Home“ und präsentiert sich mit neuem Konzept auf dieser Webseite:

Auch in diesem Sommer können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren an kostenlosen Kursen teilnehmen – online von zu Hause aus. Mit unserem Kreativbuch lernen die Camper, wie sie ihre Ideen in Videos, Kunst & Design oder beim Programmieren umsetzen. In Onlinesessions beantworten wir dann ihre Fragen und geben ihnen Tipps für ihre Projekte. So wird das Apple Sommer Camp zu einem einzigartigen Erlebnis. Wenn du unten deine E-Mail-Adresse angibst, benachrichtigen wir dich, ab wann du deine Kinder für das Apple Sommer Camp at Home 2020 anmelden kannst.

Der Kurs wird kostenlos angeboten, setzt jedoch eine Registrierung voraus. Die Sessions dauern 30 Minuten (Erste Schritte) oder 60 Minuten (Fragerunde) und finden online per Webex statt. Das Kreativbuch ist ein Pages Dokument.