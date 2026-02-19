ChatGPT-Browser Atlas übernimmt Organisation offener Tabs

Der KI-Anbieter OpenAI nimmt die Arbeit an seinem Webbrowser Atlas erfreulich ernst. Die seit Oktober erhältliche App erhält regelmäßig Updates mit Funktionserweiterungen. Bei der neu erhältlichen Aktualisierung auf Version 1.2026.42.5 steht erneut der Funktionsumfang der Tab-Leiste im Fokus. Die Entwickler haben die Suchfunktion innerhalb der Tabs überarbeitet und eine neue Funktion hinzugefügt, die Nutzern mit vielen geöffneten Tabs zu mehr Überblick verhelfen soll.

Sortierhilfe für offene Tabs

Die Neuerung nennt sich auch in der deutschen Version des Atlas-Browsers bislang noch „Auto organize“ und lässt sich über das Lupensymbol oben rechts finden. OpenAI will euch mit diesem Knopf Arbeit abnehmen und dafür sorgen, dass sich die geöffneten Tabs selbst aufräumen, ohne dass ihr euch darum kümmern müsst.

With ChatGPT Atlas, we aim to push the boundary of what a browser can be — integrating ChatGPT and evolving it into an agent that takes action for you. But even as we build that future, the basics still matter. For most people we talk to, their tab strip is overflowing with too… pic.twitter.com/EiKSrEu0NP — Adam Fry (@adamhfry) February 18, 2026

Standardmäßig werden hier beispielsweise doppelt geöffnete Webseiten entfernt oder die offenen Tabs auf eine Art und Weise gruppiert, die ChatGPT für sinnvoll hält. Allerdings kann man als Nutzer hier auch ein Stück weit Einfluss nehmen. Klickt hierfür auf das kleine Bearbeiten-Symbol rechts neben dem Menüeintrag. Hier öffnet sich ein Eingabefeld, in dem man die Regeln modifizieren oder komplett neu erstellen kann.

Regeln lassen sich anpassen

Die Regeln werden in Textform hinterlegt und lassen sich frei anpassen. Ab Werk steht hier beispielsweise geschrieben, dass die Tabs nach gemeinsamen Themen und Internetadressen sortiert und das Erstelldatum dabei außen vor gelassen werden soll. Auch lässt ChatGPT vorhandene Tab-Gruppen bestehen und nutzt diese lediglich, um thematisch passende Seiten mit darin abzulegen.

Die vorhandenen Anweisungen lassen sich ergänzen oder komplett ersetzen. Vermutlich muss man hier zunächst etwas Erfahrung sammeln, um die Auto-Funktion tatsächlich zu verbessern.

Mit den nächsten Updates wollen die Entwickler die Bookmark-Verwaltung von Atlas verbessern. Hier sollen unter anderem fehlende Drag-and-Drop-Funktionen nachgerüstet werden.