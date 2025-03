Unwatched: YouTube-App jetzt auch für den Mac

Nicht zufrieden mit Play? Die alternative YouTube-App „Unwatched„, die seit ihrer Veröffentlichung kontinuierlich verbessert und erweitert wird, ist jetzt auch für den Mac verfügbar. Erklärtes Ziel der Anwendung ist es, euch den Konsum von Videos ohne algorithmische Empfehlungen zu ermöglichen.

Nutzer können eigene Wiedergabelisten, sogenannte „Queues“, erstellen und manuell mit Inhalten befüllen. Neue Videos von abonnierten Kanälen erscheinen entweder direkt in der Queue oder in einem separaten Posteingang zur späteren Sortierung. Dabei verzichtet die App absichtlich auf Shorts und automatisch generierte Vorschläge.

Mit Version 1.5 wurde die Navigation innerhalb der bislang nur für iPad und iPhone erhältlichen App überarbeitet. Kapitelmarkierungen sind nun besser integriert und können direkt im Scrubber angezeigt werden. Zudem lassen sich Videos durch doppelte Tipp-Gesten vor- oder zurückspulen. Die Abspielgeschwindigkeit kann durch langes Drücken auf den Player angepasst werden. Weitere Neuerungen umfassen eine einfachere Bedienung auf iPads durch zusätzliche Tastenkombinationen sowie die Möglichkeit, Videos direkt aus dem Player zur Queue hinzuzufügen.

Erweiterung auf macOS

Mit der neuesten Version 1.6 steht „Unwatched“ nun auch als native Anwendung für macOS zur Verfügung. Die Mac-Version soll die gleichen Funktionen wie die iPhone- und iPad-App bieten und dabei an die Desktop-Bedienung angepasst sein. So wurde das Menü auf eine seitliche Anordnung umgestellt. Der bisher vorhandene „Im Browser ansehen“-Button wurde in der Mac-Version entfernt.

Zudem wurden Verbesserungen bei der Auswahl von Daten vorgenommen, um Nutzern eine flexiblere Organisation ihrer Inhalte zu ermöglichen. Die Entwickler betonen, dass die App in ihrer neuen Version stabiler laufen soll und Funktionen wie Bild-in-Bild auch nach dem Wechsel zu anderen Anwendungen aktiv bleiben. Die App lässt sich nach wie vor kostenlos aus Apples App Store laden.