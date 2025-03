GIMP 3.0: Neue Version der freien Bildbearbeitung veröffentlicht

Nach einer Entwicklungszeit von satten sieben Jahren liegt die Open-Source-Bildbearbeitung GIMP liegt nun in Version 3.0 vor. Die neue Ausgabe bringt umfangreiche Verbesserungen mit. Neben einer modernisierten Benutzeroberfläche wurden zahlreiche Funktionen erweitert und optimiert.

Besonders hervorgehoben wird die nun gegebene Möglichkeit, Filter nicht-destruktiv anzuwenden. Dies erlaubt es Nutzern, bereits einsetzte Filter in ihrer Intensität anzupassen, ohne das Originalbild zu verändern. Eine Echtzeit-Vorschau erleichtert dabei die Bearbeitung.

Ebenfalls neu ist eine automatische Erweiterung von Zeichenflächen, wenn Werkzeuge wie der Pinsel oder das Auswahlwerkzeug verwendet werden. Dadurch entfällt das manuelle Anpassen der Leinwandgröße. Auch das von GIMP angebotene Textwerkzeug wurde überarbeitet: Texte lassen sich nun einfacher formatieren und mit Effekten wie Umrandungen oder Schatten versehen, ein weiteres Bearbeiten ist anschließend dennoch möglich.

Bessere Kompatibilität und moderne Infrastruktur

Mit der neuen Version wurde die Kompatibilität zu anderen Anwendungen verbessert. So unterstützt GIMP 3.0 nun den Export in weitere Dateiformate. Die PSD-Unterstützung wurde ebenfalls optimiert. Zudem ist es möglich, mehrere Ebenen gleichzeitig auszuwählen, zu verschieben oder zu transformieren, was die Organisation komplexer Projekte erleichtern soll.

Technisch basiert GIMP 3.0 auf der aktualisierten GTK3-Bibliothek, die eine bessere Integration in moderne Desktop-Umgebungen ermöglichen soll. Die Farbverwaltung wurde ebenfalls weiterentwickelt, um GIMP langfristig als professionelle Bildbearbeitungslösung zu etablieren.

Bereits mit Version 2.10.32 im Dezember 2022 wurde GIMP für Apples M-Prozessoren optimiert. Diese Anpassungen bleiben in GIMP 3.0 erhalten. Nutzer können nach wie vor zwischen separaten Downloads für Intel- und Apple-Prozessoren wählen.

GIMP bleibt weiterhin kostenlos verfügbar und wird direkt über die offizielle Projektseite angeboten. Die Software nimmt nach der Installation knapp 900 Megabyte Speicherplatz in Anspruch und wird von einer aktiven Community weiterentwickelt. Die kompletten Änderungsnotizen lassen sich auf der Webseite der offiziellen Release Notes einsehen.