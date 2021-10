Unverzichtbar unnötig: Die Roborock S7+ Absaugstation

Dass wir die Absaugstation wirklich „brauchen“, können wir an dieser Stelle nicht behaupten – dies gilt jedoch auch für die Saugroboter selbst. Hier muss eher von angenehmem Luxus gesprochen werden, und in eben jene Kategorie fällt auch die Absaugstation.

Die Absaugstation macht den manuellen Eingriff nach der Reinigung so bequem, wie die Saugroboter die Reinigung selbst und sorgt für das gleiche Aha!-Erlebnis, das wir noch von der Jungfernfahrt mit dem ersten Saugroboter in Erinnerung haben.

Der Abfalleimer lässt durch sein transparentes Gehäuse mit einem Blick erkennen, wie voll er schon ist und kann mit zwei Handgriffen entleert werden. Den Zylinder am Griff aus der Absaugtstation ziehen, den Schnappverschluss mit zwei Fingern öffnen und den Inhalt einfach in den bereitstehenden Mülleimer fallen lassen. Fertig.

So bietet die Absaugstation dem Roborock S7 nicht nur eine feste Ladebasis, sondern erweitert auch den Radius des Saugroboters deutlich. Muss dieser doch nach dem Einsatz in einem stark verschmutzen Zimmer nicht mehr händisch entleert werden, ehe er auf den nächsten Raum losgelassen werden kann.

Inzwischen hat das im Paket mit dem Roborock S7 als 899 Euro teures Roborock S7+-Bundle verkaufte Doppel aus Sauger und Absaugstation jedoch seinen festen Platz im Haushalt sicher. Der Platz wird zwar nach wie vor beansprucht, das erhebliche Plus an Komfort lässt sich jedoch nicht wegdiskutieren.

Initial erstaunlich schlecht hingegen fiel der WAF jedoch beim Aufstellen der seit Mitte Juli auch in Deutschland erhältlichen Roborock Absaugstation in der Küche auf. Wiederholtes Augenrollen und die mehrfachen, deutlichen Hinweise darauf, dass die Basis der Absaugstation deutlich mehr Platz als ein Kasten Apfelsaft für sich beanspruchen würde, schienen der alternativen Ladebasis mit Kabel-Management keine lange Verweildauer im Haushalt zuzugestehen.

Das Konzept des Wife-Acceptance-Faktor (kurz: WAF) ist wahrscheinlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, war über Jahre hinweg jedoch einer der wichtigsten Gradmesser in der Community der Technikverrückten. Der WAF entschied darüber, ob die jüngste Anschaffung zum Verbleib in den eigenen vier Wänden bestimmt war, oder ihr Dasein doch im Keller fristen bzw. direkt in den Wiederverkauf gehen musste

Insert

You are going to send email to