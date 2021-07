Roborock S7: 300-Euro-Entleerungsstation startet offiziell

Hier kostet die Basis 299 Euro und wird sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Version angeboten. Die Ladebasis entleert den Roborock S7 bei Bedarf automatisch und setzt dafür, je nach persönlicher Vorliebe, auf einen beutellosen Zyklon oder Staubbeutel. Während der Zyklon auf eine Fassungsvermögen von 1,5 Litern kommt, haben im Staubbeutel 1,8 Liter Platz. Zur Reinigung können beide aus der Basis entfernt werden.

Was für den Roborock S7 bereits zum Marktstart angekündigt wurde, bislang aber noch auf sich warten lies, war die vom Hersteller versprochene Absaug-Station. Diese ist heute nun offiziell in den Markt gestartet und wird vorerst exklusiv auf dem Import-Portal geekbuying.com angeboten.

Auf ifun.de haben wir das Top-Modell zum Marktstart ausführlich besprochen und sind damals detailliert auf das Alleinstellungsmerkmal „Sonic Mopping“ eingegangen, das den Roborock S7 von seinen Vorgängern abhebt. So zieht der Saugroboter mit App-Unterstützung nicht mehr nur einen nassen Lappen hinter sich her, sondern wischt den Boden selbst aktiv.

Insert

You are going to send email to