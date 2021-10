Apple engagiert sich: Gegen Piraterie, für freie 3D-Software

Apple hat sein Engagement im Laufe des Oktober in gleich zwei ganz unterschiedlichen Interessengruppen verstärkt. Zum einen hat Cupertino in der Lobby-Organisation „Alliance for Creativity and Entertainment“ (ACE) jetzt einen Verwaltungsposten inne, zum anderen wird Apple die freie 3D-Rendering-Software Blender zukünftig aktiv unterstützen.

Apple wird Blender finanziell unterstützen

Lobby-Arbeit gegen Piraterie

Mit dem Sitz im Verwaltungsrat der „Alliance for Creativity and Entertainment“ will Apple fortan aktiver gegen Raubkopien der Inhalte vorgehen, die eigentlich auf dem hauseigenen Video-Streaming-Dienst Apple TV+ eigentlich verkauft werden sollen.

Auch dieser hat mit der Streaming-Piraterie zu kämpfen, die inzwischen 80 Prozent aller raubkopierten Videoinhalte ausmacht. Dabei bewertet die „Alliance for Creativity and Entertainment“ nicht nur schwarzkopierte Serien-Episoden und Filme als Piraterie, sonder auch IPTV-Streaming-Dienste, die Pay-TV-Inhalte gegen günstigere Monatsbeiträge als die rechtmäßigen Anbieter zur Verfügung stellen. Von diesen sollen allein in den USA 23 Millionen Anwender Gebrauch machen. In den USA soll Streaming-Piraterie für entgangene Umsätze in Höhe von 71 Milliarden US-Dollar sorgen.

Der erst 2017 ins Leben gerufenen Lobby-Organisation gehören neben Apple TV+ auch Amazon, Disney, NBCUniversal, Netflix, Paramount, Sony Pictures und Warner Bros. an.

Unterstützung für freie 3D-Software

Gute Nachrichten kommen aus der Open-Source-Community. In dieser will Apple fortan die Entwicklung der beliebten 3D-Software Blender unterstützen und ist dafür nun dem „Blender Development Fund“ beigetreten, der finanzielle Mittel zur Arbeit an dem Projekt zur Verfügung stellt. Neben (hoffentlich kräftigen) Finanzspritzen hat Apple auch zugesagt technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen zu wollen.