UniFi Protect mit neuen Kameras: G5-Linie besteht aus vier Modellen

UniFi hat seine Protect-Kameras überarbeitet. Die neue G5-Produktlinie umfasst vier Modelle, die dem Hersteller zufolge allesamt über signifikante Verbesserungen der Bildqualität verfügen, dies insbesondere im Dynamikbereich und bei schlechten Lichtverhältnissen.

UniFi G5 Professional

Das neue Flaggschiff unter den UniFi-Kameras nennt sich G5 Professional. Die in ein robustes Aluminiumgehäuse gepackte und wetterfeste Kamera kann wahlweise an einer Decke, an der Wand oder an einer Stange montiert werden, liefert Bildmaterial in 4K-Auflösung und ist mit einem 3-fachen optischen Zoomobjektiv ausgestattet. Die integrierte Infrarot-Nachtsichtfunktion erfasst einen Radius von 25 Metern und ein integriertes Mikrofon kann zur Audioaufzeichnung verendet werden.

Die UniFi G5 Professional kann optional mit einer separat erhältlichen Objektiverweiterung ausgestattet werden, mit deren Hilfe sich die Infrarot-Radius auf bis zu 40 Meter erweitern lässt. Zudem ist hier ein LED-Scheinwerfer mit 600 Lumen Leuchtkraft integriert.

Die UniFi G5 Professional ist zum Preis von 415,31 Euro erhältlich, der zugehörige Vision Enhancer wird für 105,91 Euro angeboten.

UniFi G5 Bullet

Bei der neuen G5 Bullet wirbt UniFi mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die kompakte, auch für den Außeneinsatz geeignete Kamera nimmt 2K-Video auf, verfügt ebenfalls über ein integriertes Mikrofon und hat ein Infrarot-Nachtsichtfeld mit neun Metern Radius. Der Verkaufspreis liegt hier bei 140,42 Euro.

UniFi G5 Dome

Die neue G5 Dome von UniFi kommt im Wesentlichen mit identischen Leistungsdaten wie die G5 Bullet, ist jedoch eher für öffentliche Bereiche konzipiert. Das Gerät lässt sich besonders geschützt gegen Vandalismus wahlweise an der Wand oder Decke montieren und verfügt über eine Gegensprechfunktion. Der Preis für die G5 Dome liegt bei 195,16 Euro.

G5 Flex

Als vierte Neuvorstellung hat UniFi mit der G5 Flex eine überarbeitete Version seiner kompakten Allroundkamera im Programm. Die G5 Flex liefert 2K-Aufnahmen und verfügt über eine Infrarot-Nachtsichtfunktion mit sechs Metern Radius. Die Bauform ermöglicht flexible Verwendungsmöglichkeiten sowohl als Standkamera als auch an der Wand oder Decke befestigt. Die G5 Flex ist für 140,42 Euro im Unifi Store erhältlich.

Stromversorgung über Ethernet

Alle neuen G5-Kameras von UniFi setzen einen Ethernet-Anschluss voraus. Neben den damit verbunden optimalen Übertragungsraten wird auf diesem Weg auch die Stromversorgung mittels PoE realisiert – ein entsprechender Switch oder dergleichen wird also vorausgesetzt.

UniFi Protect ist eine solide und vielseitige Lösung zur Kameraüberwachung. Wir haben das System von einiger Zeit ausführlich vorgestellt und und mittlerweile auch sehr stabil und zuverlässig mithilfe von Homebridge in HomeKit integriert.