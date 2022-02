Homebridge macht HomeKit Secure Video für UniFi-Kameras

Homebridge an sich muss für diesen Zweck als Server-Anwendung am besten dauerhaft laufen, von daher empfiehlt sich hierfür ganz besonders Hardware wie etwa ein ohnehin im Netzwerk laufendes NAS-Gerät oder ein Raspberry Pie. Alternativ gibt es die Software aber auch für diverse weitere Plattformen, darunter Mac, Windows und Linux

HomeKit Secure Video ist Bestandteil von iCloud+ . Je nachdem, welchen Betrag ihr pro Monat bezahlt, habt ihr im Rahmen von Apples Speicherabo die Möglichkeit, eine, fünf oder unendlich viele Kameras über HomeKit Secure Video einzubinden. Dies bedeutet, dass ihr über die Home-App beispielsweise einstellen könnt, dass automatisch Videoaufnahmen von Ereignissen in der iCloud gespeichert werden, wenn kein Familienmitglied im Haus ist, oder ihr intelligente Funktionen wie Personen-, Tier- oder Gesichtserkennung sowie eigens definierte Aktivtätszonen im Zusammenhang mit den Aufnahmen der Kameras verwenden und ihr euch auch per Push-Mitteilung über derartige Ereignisse informieren lassen könnt.

Parallel dazu bietet das Homebridge UniFi Protect schon seit geraumer Zeit die Möglichkeit, die UniFi-Kameras auch in HomeKit-Umgebungen anzuzeigen. In der neuesten Version unterstützt das Plugin nun auch HomeKit Secure Video und damit die Anbindung der UniFi-Kameras an Apples iCloud-Speicher.

