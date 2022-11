Unclutter: Empfehlenswerte Browser-Erweiterung verbessert Lesemodus

In den Einstellungen lassen sich auch Webseiten festlegen auf denen Unclutter standardmäßig aktiviert werden soll. Zudem bietet euch die Erweiterung das Sichern interessanter Artikel in einer eigenen Archiv-Sammlung an.

So extrahiert Unclutter nicht nur den Artikel-Text und zeigt diesen ohne Reklame, ohne ablenkende Grafiken und Popups und andere beim Lesen störende Seiteninhalte an, sondern versucht auch dabei auch noch die Identität des Artikel bzw. der Quelle zu bewahren. Zudem generiert Unclutter anhand von Zwischenüberschriften eine Art Inhaltsverzeichnis, das die schnelle Navigation innerhalb geöffneter Artikel gestattet.

So steht Unclutter momentan ausschließlich für die beiden Safari-Alternativen Chrome und Firefox zur Verfügung, macht in diesen aber einen ausgesprochen attraktiven Ersteindruck.

Der neuveröffentlichten Browser-Erweiterung Unclutter geben wir an dieser Stelle eine ausgesprochene Download-Empfehlung mit auf den Weg, die sich Allerdings nur an Mac-Nutzer richtet, die ihre täglichen Online-Ausflüge nicht mit Apples Safari-Browser unternehmen.

