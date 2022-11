Stable Diffusion 2.0: KI-Bildgenerator macht großen Sprung

So wurde heute Version 2.0 des Stable-Diffusion-Modells auf der Code-Plattform GitHub veröffentlicht . Die neue Version bietet viele große Verbesserungen an. So stehen neue Text-to-Image-Modelle bereit, die Bilder mit deutlichen Qualitätsverbesserungen in Auflösungen von 512 px x 512 px und 768 px x 768 px generieren können.

Insert

You are going to send email to