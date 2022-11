Bis 16 Uhr: Das ist der Black Friday Deal bei eBay

Pro Person lässt sich etwa nur einmal an der Aktion teilnehmen, zudem gibt es bestimmte Mindestbestellwerte. Werden diese erreicht, gewährt eBay den Rabatt allerdings zusätzlich zu ohnehin schon bestehenden Black-Friday-Angeboten und macht bereits reduzierte Preise so noch günstiger.

Der Online-Händler eBay wird von vielen Anwendern noch immer vor allem mit Internet-Auktionen in Verbindung gebracht, dabei bemüht sich eBay schon länger darum, sich als erste Handels-Plattform am Markt zu etablieren und eine Alternative zu Amazon anzubieten. Je nach Eingabe fördert die eBay-Suche inzwischen mehr Neuprodukte als Gebrauchtware zutage, regelmäßige Angebots-Aktionen sollen Kunden zum Stöbern über die virtuelle Ladenschwelle locken.

