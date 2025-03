Umbenennen mit System: „A Better Finder Rename“ 12 im Mac App Store

Mit Version 12 steht das Dateiumbenennungs-Werkzeug A Better Finder Rename ab sofort auch im Mac App Store zur Verfügung. Die Anwendung richtet sich insbesondere an professionelle Nutzer, die regelmäßig große Mengen an Bild-, Video- oder Tondateien umbenennen und organisieren müssen.

Die neue Version soll laut Hersteller zahlreiche Verbesserungen und erweiterte Funktionen bieten, die bei der Verarbeitung komplexer Datei-Setups unterstützen.

Neue Werkzeuge für Profis

Mit Version 12 liegt der Fokus nun auf Funktionen, die Arbeitsabläufe in professionellen Szenarien erleichtern sollen. Dazu zählen unter anderem neue Optionen zur automatischen Verarbeitung von Dateipaaren, bei der etwa RAW- und JPEG-Dateien einer Aufnahme gemeinsam verarbeitet werden können.

Auch bei der Verarbeitung von Zeitstempeln wurde nachgebessert. Anwender könnten nun selbst bestimmen, welcher der häufig mehrfach vorhandenen Aufnahmezeitpunkte verwendet werden soll. Zudem unterstützt die App verschiedene Zeitzonen, was besonders für Redaktionen oder internationale Teams relevant sein könnte. Eine neue „Night Mode“-Funktion soll darüber hinaus dabei helfen, nächtliche Veranstaltungen einheitlich zu katalogisieren.

Mehr Kontrolle und bessere Übersicht

Viele bestehende Umbenennungsfunktionen wurden um zusätzliche Optionen erweitert – beispielsweise zur feineren Formatierung von Datumsangaben oder zur selektiven Groß-/Kleinschreibung einzelner Namensbestandteile. Darüber hinaus ermögliche ein neues Eingabefeld die gezielte Suche nach verfügbaren Aktionen, wodurch der Zugriff auf passende Werkzeuge beschleunigt werden soll.

Nach Angaben des Entwicklers lässt sich Version 12 parallel zur Vorgängerversion 11 betreiben. Der Umstieg ist für Käufer kostenlos, die Ausgabe 11 nach dem 1. Januar 2023 erworben haben. Alle anderen müssten ein kostenpflichtiges Upgrade erwerben.

Zum Einmalkauf, lebenslang oder im Abo

Die Vollversion wird direkt beim Entwickler für 30 Euro zum Kauf angeboten und beinhaltet alle Updates bis Version 13. Wer möchte, kann für 60 Euro auch eine Lizenz mit lebenslangen Updates erwerben. Im Mac App Store stehen darüber hinaus unterschiedliche Abo-Optionen zur Verfügung.

Wir nutzen „A Better Finder Rename“ seit Jahren und sind der Meinung, dass es sich um das beste Dateiumbenennungs-Werkzeug für Mac-Anwender handelt.