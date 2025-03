Apple-Guthaben kaufen: 10 Euro Amazon-Gutschein erhalten

Der Online-Händler Amazon bietet im Rahmen seiner sogenannten Frühlingsangebote eine befristete Sonderaktion an, bei der Käufer von Apple-Guthabenkarten ein zusätzliches Amazon-Aktionsguthaben erhalten.

„solange der Vorrat reicht“

Wer bis spätestens Montag, den 31. März, eine Apple-Geschenkkarte im Wert von mindestens 100 Euro bei Amazon bestellt und den Aktionscode APPLESDD25 im Bestellvorgang eingibt, erhält im Anschluss ein Guthaben in Höhe von 10 Euro für einen Einkauf bei Amazon. Das Guthaben wird dem Amazon-Konto des Käufers gutgeschrieben und kann für zukünftige Einkäufe verwendet werden.

Nach Angaben des Online-Händlers gilt das Angebot nur für von Amazon selbst verkaufte und versandte Gutscheinkarten – sowohl per E-Mail als auch per Post. Versandkosten und zusätzliche Leistungen wie Geschenkoptionen werden bei der Berechnung des Mindestbestellwerts nicht berücksichtigt. Käufer müssten sämtliche Guthabenkarten (wenn die 100 Euro in mehrere Karten aufgeteilt werden sollen) zudem in einem einzigen Bestellvorgang erwerben und an dieselbe Adresse liefern lassen, um sich für das Aktionsguthaben zu qualifizieren.

Einschränkungen bei der Guthaben-Einlösung

Der erhaltene 10 Euro Gutschein kann anschließend auf nahezu beliebige Käufe bei Amazon eingelöst werden, allerdings gelten eine Handvoll Einschränkungen: Das Aktionsguthaben kann ausschließlich auf Produkte eingelöst werden, die direkt von Amazon verkauft und versandt werden. Eine Einlösung ist zudem nur bis zum 17. Mai 2025 möglich. Die Teilnahme an der Aktion ist pro Amazon-Konto nur einmal gestattet.

Damit lässt sich festhalten: Wer ohnehin regelmäßig Apple-Guthaben zur Begleichung seiner iCloud+, Apple Music oder Apple TV+ Gebühren benötigt, der kann sich hier schon mal im Voraus ausstatten und darf sich über einen zusätzlichen 10-Euro-Gutschein freuen. Kein riesiger Nachlass, aber doch ein seltener.