UGREEN kündigt KI-NAS an: iDX-Serie mit deutlich mehr Leistung

Mit der neuen iDX-Serie erweitert UGREEN sein NAS-Portfolio um zwei deutlich leistungsstärkere Modelle, die sich klar oberhalb der bislang angebotenen Einsteiger- und Mittelklassegeräte positionieren.

Nach dem im Herbst vorgestellten NASync DH2300, das vor allem auf einfache Einrichtung und mobile Nutzung ausgelegt war, richtet sich die neue Generation an anspruchsvollere Privatanwender, Selbstständige und kleinere Arbeitsgruppen.

Lokale KI-Funktionen ohne Cloud-Abhängigkeit

Zentrales Merkmal der neuen Modelle iDX6011 und iDX6011 Pro ist der Einsatz lokaler KI-Funktionen. Anders als bei cloudbasierten Diensten sollen Analyse, Suche und Organisation der Daten vollständig auf dem Gerät erfolgen.

Möglich wird dies durch aktuelle Intel-Core-Ultra-Prozessoren mit integrierter KI-Beschleunigung. Die Systeme erkennen Inhalte von Fotos und Dokumenten, ermöglichen eine semantische Suche und können Texte oder Sprachaufnahmen automatisch zusammenfassen und transkribieren.

UGREEN setzt dabei weiterhin auf sein Betriebssystem UGOS Pro, das bereits beim DH2300 durch eine vergleichsweise einfache Bedienung auffiel. Auch bei der iDX-Serie erfolgt die Verwaltung zentral über Apps für Mobilgeräte und Rechner. Die KI-Funktionen sind direkt in die Oberfläche integriert und sollen sich ohne zusätzliche Konfiguration nutzen lassen.

Deutlich stärkere Hardware und neue Zielgruppe

Im Unterschied zum kompakten Zwei-Bay-DH2300 verfügen die neuen iDX-Modelle über sechs Laufwerksschächte und unterstützen bis zu 196 Terabyte Gesamtspeicher. Ergänzt wird dies durch zwei M.2-Steckplätze für schnelle SSDs sowie schnelle Netzwerkanschlüsse mit zweimal 10 Gigabit Ethernet. Das Pro-Modell bietet zusätzlich Thunderbolt-4-Anschlüsse, einen OCuLink-Port für Erweiterungen und ein integriertes Display zur Systemüberwachung.

Damit verlässt UGREEN klar den reinen Einsteigerbereich. Während das DH2300 vor allem als unkomplizierter Medienspeicher und Backup-Ziel für iPhone und Mac gedacht war, zielt die iDX-Serie auf Nutzer, die große Datenbestände verwalten, Medien bearbeiten oder mehrere Dienste parallel betreiben möchten. Docker-Unterstützung und umfangreichere RAID-Optionen gehören hier zur Grundausstattung.

Der Marktstart ist für März geplant. Dafür setzt UGREEN auf eine Kickstarter-Kampagne mit gestaffelten Einstiegspreisen. Je nach Ausstattung sollen die neuen Modelle hier zu sogenannten Early-Bird-Preisen zwischen $999 und $1.559 angeboten werden.

In Europa sollen die Geräte unter anderem auch in Deutschland ausgeliefert werden. Wie gut die neuen KI-Funktionen im Alltag arbeiten und wie sich UGOS Pro auf der deutlich stärkeren Hardware schlägt, wird sich erst nach der offiziellen Freigabe zeigen.

Die technischen Daten auf einen Blick