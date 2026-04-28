UGREEN FineTrack Pro Solar: „Wo ist?“-Tracker mit Solarversorgung

Mit dem FineTrack Pro Solar erweitert UGREEN seine Reihe an Bluetooth-Trackern um ein Modell mit integrierter Solarzelle. Der neue Tracker richtet sich an Apple-Nutzer und wird in das bestehende „Wo ist?“-Netzwerk eingebunden. Dadurch lässt sich der Standort verlorener Gegenstände über nahe Apple-Geräte anonym erfassen und übermitteln.

Im Unterschied zu den bisherigen Modellen kombiniert die neue Variante einen internen Akku mit einem kleinen Solarpanel. Dieses soll den Energiebedarf im Alltag teilweise decken und so die Laufzeit verlängern.

Der Hersteller sagt eine Akku-Stromversorgung von zwei Jahren zu und spricht von einer dauerhaften Solar-Stromversorgung unter günstigen Bedingungen. Ergänzt wird dies durch eine klassische Bluetooth-Ortung mit Signalton sowie eine Verlassenswarnung, die Nutzer informiert, wenn ein Gegenstand zurückgelassen wurde.

Der FineTrack Pro Solar ist nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt und wird mit einem Trageband ausgeliefert. Damit eignet sich das Gerät neben Schlüsseln auch für Gepäck oder Outdoor-Einsätze. Die Auslieferung soll ab dem 6. Mai erfolgen, der Preis liegt bei 19,99 Euro.

Vom Schlüsselanhänger bis zur MagSafe-Karte

Mit der Solar-Version ergänzt UGREEN eine bereits breit aufgestellte Produktfamilie. Der klassische FineTrack für iOS wird im Viererpack zu Stückpreisen von 6,50 Euro angeboten und setzt auf USB-C-Ladung mit Laufzeiten von bis zu einem Jahr. Ergänzend gibt es mit dem FineTrack Duo ein Modell, das neben iOS auch Android unterstützt.

Für flachere Einsatzbereiche bietet der Hersteller die FineTrack-Slim-Reihe an. Die Tracker im Kartenformat lassen sich in Geldbörsen verstauen und sind wahlweise kabelgebunden oder kabellos aufladbar. Die kompakte FineTrack Mini richtet sich dagegen an Nutzer, die ein möglichst kleines Gehäuse im klassischen Schlüsselanhänger-Format bevorzugen.

Die neue Solar-Variante positioniert sich innerhalb dieses Portfolios als Option für längere Einsätze ohne regelmäßiges Nachladen. Gerade bei häufig genutzten Outdoor-Gegenständen kann dies den Wartungsaufwand reduzieren, sofern ausreichend Licht zur Verfügung steht.