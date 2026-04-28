Gerade noch ein MacBook: Lufthansa streicht Gratis-Handgepäck

Die Lufthansa Group erweitert ihr Tarifmodell auf Kurz- und Mittelstrecken und führt einen neuen Einstiegstarif ein. Für Buchungen ab dem 28. April und Reisen ab dem 19. Mai wird schrittweise der sogenannte Economy Basic-Tarif eingeführt. Er gilt zunächst auf ausgewählten Strecken und soll später auf weitere Verbindungen ausgeweitet werden.

Neuer Einstiegstarif mit reduziertem Gepäck

Im neuen Basic-Tarif ist nur noch ein persönlicher Gegenstand im Preis enthalten. Dazu zählen etwa eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack. Die erlaubten Maße liegen bei maximal 40 × 30 × 15 Zentimetern. Klassische Handgepäckskoffer, wie sie bislang im günstigsten Tarif ohne Aufpreis mitgeführt werden konnten, sind nicht mehr enthalten.

Passagiere, die zusätzliches Gepäck mitnehmen möchten, müssen dieses künftig separat buchen. Die Preise für zusätzliches Handgepäck beginne bei rund 15 Euro. Alternativ können Reisende auch auf teurere Tarife ausweichen, in denen größere Gepäckstücke weiterhin enthalten sind.

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Bislang war es im Economy Light-Tarif üblich, einen Kabinenkoffer mit den Maßen 55 × 40 × 23 Zentimeter und einem Gewicht von bis zu acht Kilogramm mitzunehmen. Diese Regelung entfällt im neuen Einstiegstarif.

Anpassung an Markt und Nachfrage

Die Lufthansa begründet die Änderung mit veränderten Buchungsgewohnheiten. Insbesondere Reisende auf kurzen Strecken würden zunehmend Tarife ohne umfangreiche Zusatzleistungen nachfragen. Der neue Tarif soll diesen Bedarf abdecken und eine günstigere Einstiegsmöglichkeit bieten.

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Mit dem Schritt orientiert sich die Lufthansa an Entwicklungen im europäischen Luftverkehr. Vergleichbare Modelle werden bereits von Fluggesellschaften wie Air France sowie von Anbietern im Niedrigpreissegment genutzt. Dazu zählen unter anderem Ryanair und easyJet.

Verbraucherschützer kritisieren diese Entwicklung seit längerem und fordern klarere Mindeststandards für das Handgepäck. Sie vertreten die Ansicht, dass neben einem persönlichen Gegenstand auch ein kleiner Kabinenkoffer ohne Zusatzkosten möglich sein sollte.

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Parallel zur Einführung des neuen Einstiegstarifs wird auch der bestehende Light-Tarif angepasst. Künftig sollen Umbuchungen gegen Gebühr möglich sein. Insgesamt umfasst das Economy-Angebot der Lufthansa Group damit vier abgestufte Tarifoptionen.