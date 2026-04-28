Neue Trailer: Spider-Noir, Jackass, He-Man und House of the Dragon

Mehrere Studios und Streaming-Dienste haben in den zurückliegenden Tagen neue Trailer zu anstehenden Serien- und Kinostarts veröffentlicht. Einmal mehr scheint die Branche vor Experimenten und neuen Stoffen jedoch regelrecht zurückzuschrecken und setzt auf sichere Zugpferde mit großem Bekanntheitsgrad.

Der Fokus liegt dabei auf bekannten Marken wie Jackass oder He-Man, die entweder fortgeführt oder neu interpretiert werden.

Spider-Noir mit zwei Bildversionen

Mit „Spider-Noir“ erweitert Amazon Prime Video das Spider-Man-Universum um eine Live-Action-Serie mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Die Handlung orientiert sich am gleichnamigen Comic-Ableger und setzt auf ein düsteres Noir-Szenario.

Auffällig ist die doppelte Trailer-Veröffentlichung. Neben einer klassischen Farbversion wurde auch eine Variante in Schwarzweiß bereitgestellt. Beide Fassungen sollen später auch für die Serie verfügbar sein. Der Start ist für den 27. Mai geplant.

Jackass setzt auf vertrautes Konzept

Paramount bringt mit „Jackass: Best and Last“ einen weiteren Teil der bekannten Reihe in die Kinos. Der Trailer zeigt erneut Stunts, Selbstversuche und inszenierte Aktionen, die dem bekannten Aufbau folgen. Inhaltlich bleibt die Produktion nah an den Vorgängern und richtet sich damit klar an das bestehende Publikum. Der Kinostart ist für den 26. Juni angekündigt.

Rückkehr nach Westeros

Auch HBO setzt auf etablierte Stoffe und veröffentlicht einen neuen Teaser zur dritten Staffel von „House of the Dragon“. Die Serie basiert auf dem Werk von George R. R. Martin und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“. Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Machtkämpfe innerhalb des Hauses Targaryen. Die neuen Folgen starten am 22. Juni und werden wie zuvor im Wochenrhythmus veröffentlicht.

He-Man kehrt ins Kino zurück

Mit „Masters of the Universe“ bringt Sony Pictures das bekannte Franchise zurück auf die große Leinwand. Der Trailer zeigt die Rückkehr von Prinz Adam nach Eternia, wo er sich dem Konflikt mit Skeletor stellen muss. Im Zentrum steht erneut die Entwicklung zur Figur He-Man. Der Kinostart ist für den 4. Juni angesetzt.