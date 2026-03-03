ifun.de — Apple News seit 2001. 45 824 Artikel

Auto-Framing und Gestensteuerung

UGREEN FineCam Pro: 4K-Webcam mit Porträtmodus, Filtern und KI
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Mit der FineCam Pro bringt UGREEN eine neue 4K-Webcam auf den Markt, die auf Nutzer zielt, die sich regelmäßig mit Videokonferenzen, eigenen Streams oder Online-Präsentationen beschäftigen (müssen). Zum Start wird das Modell für 89,99 Euro angeboten und ergänzt das bisherige Sortiment.

Ki 4k Webcam Ugreen

Größerer Sensor für bessere Lichtausbeute

Im Zentrum der Kamera steht ein 1/2 Zoll großer CMOS-Sensor von Sony. Im Vergleich zu kleineren Sensoren kann diese Baugröße mehr Licht aufnehmen, was sich vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen auswirkt. Die Webcam zeichnet Videos in UHD-Auflösung mit 3840 mal 2160 Pixeln auf. Der Hersteller nennt 12 Megapixel mit einer Pixelgröße von 1,6 Mikrometern. Größere Pixel können mehr Licht erfassen, was Bildrauschen reduziert und Details sichtbarer macht.

Ugreen Kamera Bento 2500

Für die Scharfstellung setzt UGREEN auf einen Phasenerkennungs-Autofokus. Dieses Verfahren misst Abweichungen im Lichtstrahl und stellt schneller auf das gewünschte Motiv scharf als klassische Kontrastverfahren. Gerade bei wechselnden Abständen vor dem Rechner soll das Motiv dadurch ohne spürbare Verzögerung im Fokus bleiben.

Automatisches Framing und Gestensteuerung

Ein Schwerpunkt liegt auf KI-gestützten Funktionen. Das automatische Framing analysiert das Bild und passt den Ausschnitt so an, dass Personen im Zentrum bleiben. Das ist vor allem bei Besprechungen mit mehreren Teilnehmern sinnvoll. Zusätzlich unterstützt die Kamera eine Gestensteuerung. Bestimmte Handbewegungen können Zoom oder Framing aktivieren, ohne dass Tasten oder Software bedient werden müssen.

Ugreen 4k Cam Features

Für die Tonaufnahme ist ein duales Mikrofon integriert. Eine KI-gestützte Rauschunterdrückung filtert störende Nebengeräusche wie Tastaturanschläge oder Wind heraus und hebt die Stimme hervor. Damit soll die Sprachverständlichkeit in typischen Homeoffice-Umgebungen verbessert werden.

Neben dem klassischen 16-zu-9-Format in 4K bietet die FineCam Pro auch einen 9-zu-16-Porträtmodus in 2K-Auflösung. Sieben wählbare Filter erlauben Anpassungen des Bildstils direkt in der Kamera. Eine integrierte Abdeckung schützt die Linse bei Nichtgebrauch. Dank USB-C Anschluss samt Adapter auf USB-A lässt sich die Webcam ohne zusätzliche Apps und Treiber einsetzen.

Produkthinweis
UGREEN FineCam Pro 4K Webcam mit 1/2" Sensor, AI Framing, KI-Gestensteuerung, 7 Filteroptionen, KI-Rauschunterdrückung... 89,99 EUR 119,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. März 2026 um 09:03 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.824 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45824 Artikel in den vergangenen 8897 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven