UGREEN FineCam Pro: 4K-Webcam mit Porträtmodus, Filtern und KI

Mit der FineCam Pro bringt UGREEN eine neue 4K-Webcam auf den Markt, die auf Nutzer zielt, die sich regelmäßig mit Videokonferenzen, eigenen Streams oder Online-Präsentationen beschäftigen (müssen). Zum Start wird das Modell für 89,99 Euro angeboten und ergänzt das bisherige Sortiment.

Größerer Sensor für bessere Lichtausbeute

Im Zentrum der Kamera steht ein 1/2 Zoll großer CMOS-Sensor von Sony. Im Vergleich zu kleineren Sensoren kann diese Baugröße mehr Licht aufnehmen, was sich vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen auswirkt. Die Webcam zeichnet Videos in UHD-Auflösung mit 3840 mal 2160 Pixeln auf. Der Hersteller nennt 12 Megapixel mit einer Pixelgröße von 1,6 Mikrometern. Größere Pixel können mehr Licht erfassen, was Bildrauschen reduziert und Details sichtbarer macht.

Für die Scharfstellung setzt UGREEN auf einen Phasenerkennungs-Autofokus. Dieses Verfahren misst Abweichungen im Lichtstrahl und stellt schneller auf das gewünschte Motiv scharf als klassische Kontrastverfahren. Gerade bei wechselnden Abständen vor dem Rechner soll das Motiv dadurch ohne spürbare Verzögerung im Fokus bleiben.

Automatisches Framing und Gestensteuerung

Ein Schwerpunkt liegt auf KI-gestützten Funktionen. Das automatische Framing analysiert das Bild und passt den Ausschnitt so an, dass Personen im Zentrum bleiben. Das ist vor allem bei Besprechungen mit mehreren Teilnehmern sinnvoll. Zusätzlich unterstützt die Kamera eine Gestensteuerung. Bestimmte Handbewegungen können Zoom oder Framing aktivieren, ohne dass Tasten oder Software bedient werden müssen.

Für die Tonaufnahme ist ein duales Mikrofon integriert. Eine KI-gestützte Rauschunterdrückung filtert störende Nebengeräusche wie Tastaturanschläge oder Wind heraus und hebt die Stimme hervor. Damit soll die Sprachverständlichkeit in typischen Homeoffice-Umgebungen verbessert werden.

Neben dem klassischen 16-zu-9-Format in 4K bietet die FineCam Pro auch einen 9-zu-16-Porträtmodus in 2K-Auflösung. Sieben wählbare Filter erlauben Anpassungen des Bildstils direkt in der Kamera. Eine integrierte Abdeckung schützt die Linse bei Nichtgebrauch. Dank USB-C Anschluss samt Adapter auf USB-A lässt sich die Webcam ohne zusätzliche Apps und Treiber einsetzen.