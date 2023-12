Übersetzungsdienst DeepL: Weitere Einschränkungen für Free-Accounts

Der beliebte Übersetzungsdienst DeepL scheint seine Daumenschrauben erneut anzuziehen und hat weitere Einschränkungen an seinem Angebot vorgenommen, die Anwender zur Registrierung eines Nutzerkontos bewegen sollen.

„Wöchentliches Übersetzungslimit erreicht“

Wie ifun.de Leser berichten, hat die offizielle Mac-Anwendung des Übersetzungsdienstes damit begonnen, Nutzer über das Erreichen eines Wochenlimits zu informieren, nach denen die Übersetzung weiterer Texte nur noch gestattet wird, wenn die Anwender die Mac-Anwendung mit einem registrierten Konto benutzen.

Damit führt DeepL ein weiteres Druckmittel ein, um gratis Anwender des Übersetzungsdienstes, zumindest zum Anlegen eines Nutzerkontos zu bewegen, höchstwahrscheinlich mit der Annahme, damit die Hürde zum Wechsel in einem der kostenpflichtigen Tarife weiter abzusenken.

Zuletzt konnten wir im Ende September beobachten, wie DeepL den Umfang zulässiger Übersetzungen in gratis Konten reduzierte. Konnten anfangs noch 5000 Zeichen in einem Rutsch übersetzt werden, dürfen gratis Anwender des beliebten Dienstes inzwischen nur noch 1500 Zeichen auf einmal in eine andere Sprache überführen lassen. Auch hier lockt der Dienst: mit einem kostenlosen Konto wird das bisherige Limit von 5000 Zeichen wiederhergestellt.

Auch in der offiziellen iPhone-Applikation des Dienstes tauchen vermehrt Hinweise auf, die Anwender zur Registrierung bewegen sollen. Das Bearbeiten angezeigter Übersetzungen ist inzwischen beispielsweise nur noch für registrierte Anwender gestattet.

Durch das Aufkommen der zahlreichen KI-Dienste ist der vor allem für seine guten kontextuellen Formulierungen bekannte Übersetzer in Bedrängnis gekommen. Viele Anwender, die zuvor ausschließlich auf DeepL gesetzt haben, dürften sich inzwischen von konkurrierenden Diensten wie etwa Googles Bard oder auch dem OpenAI-Angebot ChatGPT bedienen lassen.

Allerdings scheint fraglich, ob das drastische Zurechtstutzen des kostenfreien Übersetzungsangebotes der richtige Weg ist, sich gegen die zunehmende Konkurrenz zu wehren.