Ecovacs und Sonos starten Weihnachtsaktionen

Ecovacs, einer der wichtigsten Anbieter von Saugrobotern, und das auf Multiroom-Lautsprecher spezialisierte US-Unternehmen Sonos haben zum anbrechenden Wochenende beide ihre diesjährigen Weihnachtsaktionen gestartet, dabei werden eine Auswahl der eigenen Produkte, pünktlich zum Fest, noch mal mit deutlichen Preisnachlässen angeboten.

Bei Sonos bis zum 24. Dezember

Nachdem sich die letzten Sonos Angebote fast ausschließlich auf Heimkino-Fans und all jene Anwender konzentriert haben, die im Markt für umfangreiche Paketangebote waren, ist die jetzt angelaufene Weihnachtsaktion auf Geschenkesuchende zugeschnitten und bietet auch kleine Lautsprecher wie den One SL, den Sonos Move oder den Sonos Roam mit Preisnachlässen von bis zu 28 Prozent an.

Natürlich lassen sich auch diesmal wieder Paketangebote mitnehmen, zu den attraktiveren gehört unserer Meinung nach die Kombination aus den zwei Geräten Sonos Beam und Sonos Sub Mini.

Die reduzierten Lautsprecher-Preise gibt es dabei nicht nur über den offiziellen Sonos Online Store, sondern auch über teilnehmende Handelspartner. Gleicht die Aktionspreise unbedingt auch mit den Angeboten bei Amazon ab. Die Sonos Beam gibt es hier etwa bereits für die 389 Euro.

Bei Ecovacs bis zum 12. Dezember

Der Saugroboter-Anbieter Ecovacs bietet seine Geräte im Rahmen der eigenen Weihnachtsaktion nur bis Anfang der kommenden Woche, dafür aber mit Preisnachlässen von bis zu 36 Prozent an.

Ecovacs konzentriert sich dabei vor allem auf die neuen All-in-One-Geräte. Mit aktiver Nassreinigung, Frisch- und Schmutzwasser-Management, Hinderniserkennung, Selbstreinigung und Absaugstationen.

Dabei offeriert der Anbieter auch sein aktuelles Flaggschiff, den erst im August dieses Jahres neu vorgestellten X2 Omni mit 29 Prozent Preisnachlass für nur noch 999 Euro statt 1.399 Euro an. Wir haben den X2 Omni bereits auf ifun.de besprochen und waren sehr zufrieden, aber nicht begeistert.

Neben dem X2 Omni wird auch der T20 Omni und der T20E Omni günstiger angeboten. Den T20 Omni haben wir ebenfalls auf ifun.de besprochen.

Der große Unterschied zwischen beiden Modellen: Der T20E verzichtet auf die Heißreinigung der Wischmops. Während der Weihnachtsaktion werden die beiden Roboter für 600 und 700 Euro statt 800 und 1.100 Euro angeboten