Typinator: Text-Automatisierer erhält zeitgemäße Optik

Die Mac-Anwendung Typinator ist in Version 9 erschienen und mit Blick auf das Update ist allem voran die Tatsache zu erwähnen, dass sich Typinator von seinem mittlerweile deutlich angestaubten Interface verabschiedet hat und erfreulich frisch in der Optik aktueller Mac-Anwendungen daherkommt.

Typinator spielt in der Kategorie von Apps wie TextExpander oder aText und wurde dafür entwickelt, die Eingaben von wiederkehrenden Textbausteinen und Redewendungen durch Automatisierungen zu vereinfachen. Dabei lassen sich ebenso komplette Textpassagen oder auch Adressblocks und dergleichen per Tastenkürzel eingeben, wie etwa bestimmte Platzhalter durch vorgegebene Eingaben ersetzen. Darüber hinaus werbend die Entwickler der App in besonderem Maß auch für die integrierten Autokorrektur-Funktionen. Hier werden neben Deutsch auch die Sprachen Englisch und Französisch unterstützt.

In Konkurrenz zu aText und TextExpander

Mit dem Update auf Version 9 präsentiert sich Typinator allem voran wie bereits erwähnt in deutlich aufgefrischter und aktueller Optik. Darüber hinaus sorgt die Aktualisierung aber auch für volle Kompatibilität mit der aktuellen Version von macOS und hat noch eine Reihe von Funktionserweiterungen, Verbesserungen und natürlich auch Fehlerbehebungen im Gepäck.

Ob Typinator besser als konkurrierende Apps wie TextExpander oder aText ist, dürfte in erster Linie davon abhängen, wie und in welchen Umfang man das Programm verwendet. Wer sich selbst ein Bild von den Fähigkeiten der App machen will, kann man Typinator kostenlos laden und testen. Um ihren potenziellen Kunden einen möglichst reibungslosen Einstieg zu ermöglichen, haben die Entwickler die Option zum Drag-and-Drop-Import aus konkurrierenden Apps ermöglicht.

Die Vollversion von Typinator schlägt aktuell mit 35,69 Euro zu Buche (der krumme Betrag kommt durch die Umrechnung und die hierzulande aufgeschlagene Mehrwertsteuer zustande). Besitzer einer älteren Version erhalten beim Upgrade einen Preisnachlass.