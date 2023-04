Bundlehunt mit 45 Apps zu reduzierten Preisen

An weiteren namhaften Anwendungen finden sich unter Data Rescue 6, Toast Titanium und NTFS for Mac anderem auf der Liste. Generell deckt das im Rahmen der Aktion verfügbare Portfolio eine breite Front an Anwendungsbereichen ab. Die Angebote wurden in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Entwicklern erstellt und man erhält stets auch die neueste Version der Apps.

Insert

You are going to send email to