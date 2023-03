Type Folio: E-Ink-Tablet reMarkable 2 erhält eigene Tastatur

Die Produktkategorie der E-Ink-Tablets zur handschriftlichen Texteingabe wird mit Neuzugängen wie dem Amazon Kindle Scribe oder dem Lenovos Smart Paper zwar kontinuierlich erweitert, nach wie vor gehören die reMarkable-Geräte jedoch zu den beliebtesten Kandidaten, wenn es um die monochrome Digitalisierung der eigenen Notizen geht. Das reMarkable 2 erhält jetzt eine eigene Zusatz-Tastatur.

Type Folio für reMarkable 2

Das so genannte Type Folio wird in den beiden Farbvarianten Ink Black und Sepia Brown auch mit einem deutschen Tastatur-Layout für jeweils 199 Euro angeboten. Die mit einer eigenen Abdeckung versehene Tastatur lässt sich ausschließlich in Kombination mit dem reMarkable 2 einsetzen und nutzt dieses auch als Energielieferanten. Über einen eigenen Akku verfügt die Zusatztastatur nicht.

Das Type Folio wiegt 453 Gram und bringt das reMarkable 2 und seinen Marker Plus-Eingabestift damit auf ein gemeinsames Gesamtgewicht von 878 Gramm. Die Tasten des Type Folio haben normale Keyboard-Größe; die Tastatur selbst lässt die Änderung des Anstellwinkels zum Display zu.

Connect-Nutzer als Zielgruppe

Nach Angaben des Anbieters sollen Tastatur und Stifteingabe dabei reibungslos ineinandergreifen. So lassen sich gerade getippte Textpassage direkt markieren oder mit zusätzlichen Skitten zwischen einzelnen Absätzen anreichern.

Das reMarkable-Team stellt das Type Folio für reMarkable 2 im offiziellen Hausblog vor und ergänzt mit dem neuen Accessoire, was Software-Updates in den vergangenen Wochen bereits vorbereiteten.

Vor allem Nutzer des so genannten Connect-Dienstes, der sich um die Synchronisation der reMarkable-Inhalte mit dem persönlichen Mobilgerät kümmert, können auf dem Smartphone angefangene Texte so nun direkt am Tablet weiterschreiben.

Wer bereits die 3 Euro pro Monat für den Connect-Dienst bezahlt, erhält einen Nachlass auf das Type Folio-Keyboard, dessen Höhe im eigenen reMarkable-Account eingesehen werden kann.