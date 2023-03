Citadell & Silo: Apple und Amazon trailern neue Serien-Highlights

Sowohl bei Amazon Prime Video als auch bei Apple TV+ bringt man sich mit neuen Serien-Highlights für das Frühjahr in Position. Während Amazon einen eigenen James Bond aus der Taufe hebt und auf die Zugkraft der so genannten Russo Brothers, Joe und Anthony Russo setzt, adaptiert Apple eine Buch-Trilogie.

Apple TV+: Silo ab 5. Mai

Silo adaptiert die drei dystopischen Romane SILO, LEVEL und EXIT des amerikanischen Autors Hugh Howey. Dieser erzählt seine Geschichten in einer Zukunft, in der die Menschen ihre Umwelt größtenteils zerstört haben. Die wenigen Tausend, die noch leben, fristen ihr Dasein in Schutzräumen unter der Erde.

Unter anderem gehören Harriet Walter („Succession“), Rashida Jones („Parks and Recreation“) und Chinaza Uche („Dickinson“) zur Besetzung der Serie.

Apple hat Silo als Serie mit vorerst 10 Episoden angesetzt und den Screenwriter Graham Yost („Band of Brothers“) für die Umsetzung gewinnen können. Die neue Serie soll am 5 Mai mit zwei Episoden an den Start gehen und dann wöchentlich immer Freitags neue Folgen auf Apple TV+ ausstrahlen, bis zum Serienfinale am 30. Juni.

Prime Video: Citadell ab 28. April

Amazon Prime Video hat dem hauseigenen Prestigeprojekt Citadell nun endlich auch einen Termin verpasst. Angekündigt wurde die Spionage-Action-Serie ja bereits im Oktober.

Debütieren wird das Projekt der Russo Brothers („Avengers: Endgame“, „The Gray Man“, „Extraction“) am 28. April. Die Serie mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas ist die erste Serie in dem so genannten Citadel-Universum, das eine ganze Reihe weltweiter Spionage-Serien hervorbringen soll. Neben der US-Produktion die in etwas mehr als zwei Monaten anläuft, ist bereits eine italienische Auskopplung in Arbeit. Weitere Ableger aus anderen Ländern sollen folgen.

Wir haben euch im Anschluss sowohl den US-Trailer als auch die deutsche Version eingebettet.