Kindle Scribe: Neue Stift- und Notizfunktionen manuell installieren

Neben den bereits bislang erhältlichen Stiftfunktionen, die wir in unserer ausführlichen Besprechung des Kindle Scribe vorgestellt haben, also dem virtuellen Kugelschreiber mit fünf Strichstärken und dem Textmarker, erweitert die Aktualisierung die Auswahl um einen Füllfederhalter, und einen Bleistift.

Ist der Download der .BIN-Datei abgeschlossen, muss diese nur noch in das Stammverzeichnis des Kindle Scribe übertragen werden. Dazu wird der E-Reader per USB-C-Kabel mit dem Mac verbunden, wo dieser dann als Wechseldatenträger erkannt wird. Wurde die Datei übertragen und das Kindle Scribe wieder ausgeworfen, lässt sich das Update anschließend über das Geräte-Menü im Bereich Alle Einstellungen > Geräteoptionen > Erweiterte Optionen > Kindle aktualisieren anstoßen.

