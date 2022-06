Twitter lässt die Mac-App TweetDeck auslaufen

Der Twitter-Client TweetDeck für Mac segnet kommenden Monat das Zeitliche. Einem offiziellen Statement von Twitter zufolge soll die Einstellung der App der Entwicklung der Webversion von TweetDeck zugute kommen.

We're saying goodbye to TweetDeck for the Mac app to focus on making TweetDeck even better and testing our new Preview. July 1 is the last day it'll be available.

You can still use TweetDeck on web and more invites to try the Preview will be rolling out over the next few months!

— TweetDeck (@TweetDeck) June 1, 2022