Mit iPadOS 16 soll das iPad einen Schritt hin zum Notebook machen

Vier Tage vor der offiziellen Vorstellung von Apples kommenden Betriebssystemen legt auch die Gerüchteküche diesbezüglich noch einen Zahn zu. Das Nachrichtenportal Bloomberg will aus informierten Kreisen Details zu Apples Plänen mit Blick auf die Zukunft des iPad erfahren haben. So soll das Apple-Tablet sich künftig mehr in Richtung Notebook bewegen und sich damit verbunden auch deutlicher vom iPhone absetzen.

Als eine der Kernfunktionen auf dem Weg dorthin soll iPadOS 16 mit einer vollständig überholten Multitasking-Oberfläche ausgestattet werden. Anwender sollen künftig einfacher erkennen, welche Anwendungen geöffnet sind und damit verbunden auch einfacher zwischen den einzelnen Anwendungen und Aufgaben wechseln können.

Eine damit verbundene und in der Tat neue Türen öffnende Option hat sich bereits indirekt angekündigt: Der Entwickler Steve Troughton-Smith hat eben erst auf eine WebKit-Erweiterung aufmerksam gemacht, die einen Mulitasking-Modus für das iPad aufmerksam gemacht, der beliebige Größenänderungen von Anwendungsfenstern ermöglichen würde.

I know better than to get excited about improvements to iPad, because we’ve been burned so many times…

But WebKit just added infrastructure for a ‘multitasking mode’ on iOS that sure looks like it’s a system toggle that enables freely-resizable windows https://t.co/NBNGhHiaxB

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) May 26, 2022