tvOS 27: Apple TV bekommt endlich größere Texte

Apple TV bekommt mit tvOS 27 offenbar eine kleine, aber im Alltag durchaus praktische Neuerung. Apple hat im Rahmen seiner neuen Bedienungshilfen angekündigt, dass tvOS künftig größere Texte unterstützt. Damit sollen Menüs und Bildschirminhalte auf dem Fernseher besser lesbar werden.

Die Neuerung klingt unspektakulär, dürfte aber viele Nutzer freuen, die ihr Apple TV vom Sofa aus bedienen und dabei regelmäßig mit kleinen Beschriftungen, Menüpunkten oder Zusatzinformationen kämpfen. Gerade bei größeren Abständen zum Fernseher ist die bisherige Schriftgröße nicht immer ideal.

Wie Apple kürzlich ankündigte, soll die neue Einstellung mit tvOS 27 auf dem Apple TV 4K landen. Apple selbst spricht in der Ankündigung allgemein von „Größerer Text“ für tvOS. Nutzer mit eingeschränkter Sehkraft sollen damit die Textgröße auf dem Bildschirm erhöhen können.

Praktisch für große Fernseher und kleine Schrift

Apple zeigt die Funktion in Verbindung mit der Apple-TV-Oberfläche und einem Menü zur Serie „Prehistoric Planet: Ice Age“. Dort lässt sich die Darstellung offenbar über eine neue Steuerung vergrößern. Ob sich die Einstellung systemweit auf alle Apps auswirkt oder zunächst vor allem Apples eigene Oberfläche betrifft, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich passt die Neuerung aber gut zu den letzten tvOS-Updates. Mit tvOS 26 hatte Apple die Oberfläche bereits deutlich überarbeitet und stärker an das neue „Liquid Glass“-Design angepasst. Die bessere Lesbarkeit wäre nun eine vergleichsweise kleine Ergänzung, die im Wohnzimmer aber deutlich mehr bringt als mancher optische Effekt.

Vorab zur WWDC

Apple hat die neue Funktion im Rahmen eines größeren Pakets an Bedienungshilfen vorgestellt. Dazu gehören unter anderem erweiterte VoiceOver-Funktionen, automatisch generierte Untertitel und Verbesserungen bei der Sprachsteuerung. Viele dieser Neuerungen sollen später im Jahr mit den nächsten großen Systemversionen erscheinen.

Die Veröffentlichung der neuen Funktion wird im Herbst gemeinsam mit tvOS 27 erwartet.