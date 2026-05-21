Apple TV bestellt Nachschlag für „Auf Messers Schneide“

Apple TV hat eine zweite Staffel von „Auf Messers Schneide: Die Jagd nach den Michelin-Sternen“ bestellt. Die Doku-Serie stammt von Gordon Ramsay und Studio Ramsay Global und begleitet Spitzenköche auf dem Weg zu einer der begehrtesten Auszeichnungen der Gastronomie: dem Michelin-Stern.

Die Verlängerung kommt nicht überraschend. Apple verweist darauf, dass die erste Staffel positiv aufgenommen wurde und inzwischen auch für einen BAFTA Television Award in der Kategorie Factual Entertainment nominiert ist. Moderiert wird das Format weiterhin von Jesse Burgess, Mitgründer der Food- und Reiseplattform Topjaw.

Gordon Ramsay ist bei „Auf Messers Schneide“ nicht als brüllender Küchenchef vor der Kamera unterwegs, sondern als ausführender Produzent beteiligt. Seine Handschrift passt dennoch gut zum Thema: Die Serie zeigt Küchen, in denen Perfektion nicht nur Anspruch, sondern Existenzfrage ist.

Sternejagd mit hohem Druck

Im Mittelpunkt stehen Restaurants, die einen Michelin-Stern gewinnen, behalten oder einen weiteren Stern erkämpfen wollen. Apple beschreibt den Zugang als exklusiven Blick auf die internationale Spitzengastronomie während einer kompletten Michelin-Guide-Saison. Die erste Staffel führte unter anderem nach New York, Chicago, Kalifornien, Großbritannien, Mexiko, Italien und in die nordischen Länder.

Acht neue Folgen für Apple TV

Auch die zweite Staffel soll wieder acht Folgen umfassen. Einen konkreten Starttermin nennt Apple bislang nicht. Sicher ist nur, dass die Serie erneut den Wettbewerb um die Sterne in den Mittelpunkt stellt und dabei nicht nur fertige Teller zeigt, sondern vor allem den Druck dahinter.

Ramsay selbst spricht von einer besonders angespannten Lage für Restaurants weltweit. Wirtschaftlicher Druck, steigende Erwartungen und der Wunsch nach Anerkennung treffen in der Spitzengastronomie direkt aufeinander. Genau diesen Moment will „Auf Messers Schneide“ sichtbarer machen: den schmalen Grat zwischen Auszeichnung, Enttäuschung und dem Versuch, in einer anspruchsvollen Branche zu bestehen.