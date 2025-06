tvOS 26: Neue Oberfläche, verbesserte Funktionen, vereinfachte Nutzung

Mit tvOS 26 hat Apple im Rahmen der WWDC-Auftaktveranstaltung auch eine überarbeitete Version seines Apple TV-Betriebssystems vorgestellt. Im Zentrum steht auch hier das neue „Liquid Glass“-Design, das durch transparente Ebenen und Umgebungsreflexionen die Benutzeroberfläche optisch aufwertet. Apple will damit die Inhalte stärker in den Mittelpunkt zu rücken, ohne Bedienelemente auszublenden.

Die neuen Playback-Elemente reagieren visuell auf das laufende Videobild, sodass Steuerungselemente unaufdringlich in die Darstellung eingebettet bleiben. Auch das Kontrollzentrum wurde entsprechend angepasst – Einstellungen wie Audio-Auswahl, Sleep-Timer oder Apple-Home-Szenen sind jetzt direkt im Kontext des aktiven Videos zugänglich.

Personalisierung und vereinfachte Nutzung

Das neue tvOS verbessert die individuelle Nutzung durch eine automatische Profilanzeige beim Aufwachen des Geräts. Nutzerinnen und Nutzer können so direkt auf ihre persönlichen Empfehlungen in der Apple TV App oder gespeicherte Playlists in Apple Music zugreifen. Außerdem wurde die Anmeldung bei Drittanbieter-Apps vereinfacht. Über eine neue Programmierschnittstelle können App-Logins mit dem Apple-Account verknüpft werden, was den Einrichtungsaufwand auf neuen Geräten deutlich reduzieren soll.

Karaoke, FaceTime, Bildschirmschoner

Auch Apple Music Sing wird aktualisiert: Fortan lässt sich das iPhone als Mikrofon einsetzen. Die eigene Stimme wird auf dem Fernseher verstärkt, visuelle Effekte begleiten die Karaoke-Darstellung.

Mit zeitlich synchronisierten Texten, Übersetzungen und Aussprachehilfen können nun auch fremdsprachige Titel einfacher mitgesungen werden. Weitere Nutzer können Songs zur Wiedergabeliste hinzufügen oder über Emojis auf dem Bildschirm reagieren.

tvOS 26 erweitert die FaceTime-Funktionen: Live-Untertitel stehen nun auch auf Deutsch sowie in fünf weiteren Sprachen zur Verfügung. Kontaktposter und die Anzeige eingehender Anrufe sorgen für eine einheitlichere Kommunikation im Zusammenspiel mit iPhone und HomePod.

Darüber hinaus stehen neue Luftaufnahmen aus Regionen wie Goa und Kerala als Bildschirmschoner bereit. Diese lassen sich individuell anpassen. AirPlay-kompatible Lautsprecher können nun dauerhaft dem Apple TV zugewiesen werden, was die Mediensteuerung im Wohnzimmer weiter vereinfacht.

Das neue Design ist verfügbar auf Apple TV 4K ab der 2. Generation. Die Karaoke-Funktion mit iPhone als Mikrofon setzt ein iPhone 11 oder neuer sowie ein Apple TV 4K der 3. Generation mit aktuellem Betriebssystem voraus.