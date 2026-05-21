Apple TV: Formel 1 bleibt in Europa kompliziert
Apple muss seine internationalen Formel-1-Pläne wohl langsamer ausrollen als erhofft. Während Apple TV in den USA bereits exklusiver Übertragungspartner der Rennserie ist, hat Sky nun wichtige europäische Märkte langfristig abgesichert. Die Formel 1 bleibt in Großbritannien und Irland bis Ende 2034 bei Sky, in Italien läuft der neue Vertrag bis Ende 2032.
Auch in der Karten-App ist die Formel 1 bereits angekommen.
Damit sind zwei der wichtigsten europäischen Formel-1-Märkte für Apple auf Jahre blockiert. Wie Reuters berichtet, wird aus einem möglichen globalen Apple-Deal damit eher ein langsamer Ausbau von Land zu Land.
Apple hatte sich im vergangenen Jahr die US-Rechte gesichert. Seit dieser Saison laufen dort alle Trainings, Qualifikationen, Sprints und Rennen über Apple TV. Bei uns war der Deal bereits Thema: Apple ist in den USA exklusiver Übertragungspartner der Formel 1 und bindet die Rennserie zusätzlich in Dienste wie Karten, Musik, Fitness+ und die Apple-Sports-App ein.
USA ja, Europa nur Stück für Stück
Der neue Sky-Vertrag zeigt nun, wie schwierig ein weltweiter Rechteangriff für Apple bleibt. Die Formel 1 wird regional vermarktet, bestehende Verträge laufen in vielen Ländern noch mehrere Jahre. Selbst wenn Apple grundsätzlich mehr Märkte übernehmen möchte, muss das Unternehmen also warten, bis einzelne Rechtepakete wieder frei werden.
Mit „Formel 1“ brachte Apple die Rennserie bereits auf die Kinoleinwand.
Für die Formel 1 ist das kein Nachteil. Die Serie kann die gestiegene Nachfrage durch Streaminganbieter nutzen, ohne langjährige Partner sofort aufzugeben. Sky verweist in Großbritannien auf stark gestiegene Zuschauerzahlen und bleibt dort mit einem eigenen Formel-1-Kanal fest gesetzt.
Deutschland bleibt spannend
Interessant bleibt die Frage, was in Deutschland passiert. Reuters sieht hier eine der möglichen europäischen Chancen für Apple, weil sich der Markt durch die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL neu sortiert. Für Zuschauer ändert sich daraus aber zunächst nichts unmittelbar.
Apple dürfte das Thema trotzdem weiter verfolgen. Der Konzern hat die Formel 1 längst als Premium-Inhalt für Apple TV entdeckt. Neben den Live-Rechten in den USA gehört dazu auch der Spielfilm „F1: The Movie“ mit Brad Pitt, der inzwischen bei Apple TV verfügbar ist. Ein schneller weltweiter Formel-1-Start über Apple TV wird durch die verlängerten Sky-Verträge aber deutlich unwahrscheinlicher.
Bin gespannt ob RTL zumindest teilweise auch Rennen bei RTL+ streamt um den Absatz anzukurbeln.
In der EU aber außerhalb Deutschlands ist und bleibt F1 TV das Optimum. Sehr günstig im vergleich zu Sky etc. und im browser sowie allen xOS Plattformen verfügbar.
… außerhalb D nur zum abschließen das Abo. Danach läuft es auch in D. ;-)
Warum vergleicht ihr einen Kontinent mit einem Land? In (Nord)amerika hat Apple die Übertragungsrechte auch nur „Stück für Stück“. Oder sind Kanada & Mexiko für euch nicht relevant?
Auch wenn der Artikel selbst ja nicht verkehrt ist, aber diese Zwischenüberschrift triggert mich. Sorry.
Deal-Vorschlag an Apple: Ihr kriegt mein Geld, ich kriege Ralf als Kommentator. Und wenn Günther Steiner die Tonspur für das unzensierte Fluchen übernimmt, unterschreibe ich ein Lebenslang-Abo.
Ralf und sein Kollege sind richtig schlecht. Die brauchen ewig um englische Funksprüche oder Rennstrategien zu verstehen (vermutlich raffen die das erst nachdem die Regie denen den Inhalt über die Ohrstöpsel mitgeteilt hat).
Timo Glock ist auch immer ne Katastrophe gewesen. Rennfahrer die er mag verteidigt er auf Blut – egal was die für einen Quatsch gemacht haben und Rennfahrer die er nicht mag, werden immer negativ dargestellt – null Komma null Objektivität.
Christian Danner war da deutlich besser (besser Übersicht, besseres Verständnis, schnelle Auffassungsgabe). Heiko Waßer war dann eben mehr so das Bildzeitungsniveau aber das hat Christian sehr leicht wieder ausgeglichen und da Niveau nach oben gezogen.
Dieser Vorschlag wird unterstützt von:
„WirkaufendeinAutoeventuellodernicht“
Formel 1 Film, Formel 1 Streaming
Fußball Serie (TED Lasso) und Jugendfußball in ner Serie (was ein Twist), Fußball Streaming
Strategie ist klar (und auch gar nicht dumm)
No hate just an observation
ich glaube wenn RTL übernimmt steigen zuerst die Abo-Gebühren und besser wird es durch die Übernahme nicht.
Wie lange läuft der Vertrag in D noch? Wann ist es für Apple möglich die Rechte zu bekommen?
Bis 2027
https://sport.sky.de/formel-1/artikel/formel-1-tv-rechte-sky-verlaengert-vertrag-bis-2027/12708057/35311