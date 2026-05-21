Apple TV: Formel 1 bleibt in Europa kompliziert

Apple muss seine internationalen Formel-1-Pläne wohl langsamer ausrollen als erhofft. Während Apple TV in den USA bereits exklusiver Übertragungspartner der Rennserie ist, hat Sky nun wichtige europäische Märkte langfristig abgesichert. Die Formel 1 bleibt in Großbritannien und Irland bis Ende 2034 bei Sky, in Italien läuft der neue Vertrag bis Ende 2032.

Auch in der Karten-App ist die Formel 1 bereits angekommen.

Damit sind zwei der wichtigsten europäischen Formel-1-Märkte für Apple auf Jahre blockiert. Wie Reuters berichtet, wird aus einem möglichen globalen Apple-Deal damit eher ein langsamer Ausbau von Land zu Land.

Apple hatte sich im vergangenen Jahr die US-Rechte gesichert. Seit dieser Saison laufen dort alle Trainings, Qualifikationen, Sprints und Rennen über Apple TV. Bei uns war der Deal bereits Thema: Apple ist in den USA exklusiver Übertragungspartner der Formel 1 und bindet die Rennserie zusätzlich in Dienste wie Karten, Musik, Fitness+ und die Apple-Sports-App ein.

USA ja, Europa nur Stück für Stück

Der neue Sky-Vertrag zeigt nun, wie schwierig ein weltweiter Rechteangriff für Apple bleibt. Die Formel 1 wird regional vermarktet, bestehende Verträge laufen in vielen Ländern noch mehrere Jahre. Selbst wenn Apple grundsätzlich mehr Märkte übernehmen möchte, muss das Unternehmen also warten, bis einzelne Rechtepakete wieder frei werden.

Mit „Formel 1“ brachte Apple die Rennserie bereits auf die Kinoleinwand.

Für die Formel 1 ist das kein Nachteil. Die Serie kann die gestiegene Nachfrage durch Streaminganbieter nutzen, ohne langjährige Partner sofort aufzugeben. Sky verweist in Großbritannien auf stark gestiegene Zuschauerzahlen und bleibt dort mit einem eigenen Formel-1-Kanal fest gesetzt.

Deutschland bleibt spannend

Interessant bleibt die Frage, was in Deutschland passiert. Reuters sieht hier eine der möglichen europäischen Chancen für Apple, weil sich der Markt durch die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL neu sortiert. Für Zuschauer ändert sich daraus aber zunächst nichts unmittelbar.

Apple dürfte das Thema trotzdem weiter verfolgen. Der Konzern hat die Formel 1 längst als Premium-Inhalt für Apple TV entdeckt. Neben den Live-Rechten in den USA gehört dazu auch der Spielfilm „F1: The Movie“ mit Brad Pitt, der inzwischen bei Apple TV verfügbar ist. Ein schneller weltweiter Formel-1-Start über Apple TV wird durch die verlängerten Sky-Verträge aber deutlich unwahrscheinlicher.