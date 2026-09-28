tvOS 27: Apple reicht offiziellen Beipackzettel nach

Apple hat den offiziellen Beipackzettel zu tvOS 27 nachgereicht. Das Update selbst steht bereits seit dem 14. September zusammen mit iOS 27 zum Download bereit. Welche Änderungen Apple für seine TV-Plattform offiziell aufführt, war bislang allerdings nur teilweise dokumentiert.

Anders als beim iPhone zeigt Apple TV die vollständigen Versionshinweise nicht direkt in den Einstellungen an. Apple pflegt dafür ein separates Support-Dokument, das erst kürzlich um die Neuerungen von tvOS 27 ergänzt wurde. Viele davon waren bereits bekannt, die vollständige Liste bringt jedoch noch einige Details zusammen.

AutoMix, Hi-Res Lossless und Video-Podcasts

Apple Music erhält mit tvOS 27 Unterstützung für Hi-Res Lossless-Audio. Dazu kommt AutoMix. Die Funktion soll Titel mithilfe von Time-Stretching und Beatmatching fließend ineinander übergehen lassen.

Auch die Podcasts-App wurde erweitert. Video-Podcasts lassen sich nun direkt auf dem Fernseher wiedergeben. Apple spricht zudem von einer neu gestalteten Podcasts-Anwendung.

Bei AirPlay nennt das Unternehmen Leistungsverbesserungen. Fotos, Videos und Musik sollen sich schneller übertragen lassen, wenn Inhalte von iPhone, iPad oder Mac an ein Apple TV geschickt werden. Das betrifft sowohl die Übertragung selbst als auch die Reaktionsgeschwindigkeit.

Mehr Untertitel und App-Sperren

Neu ist außerdem transkribiertes Audio. Die Funktion soll beim Verfolgen von Inhalten helfen, wenn keine regulären Untertitel verfügbar sind. In den Bedienungshilfen unterstützt tvOS 27 zudem dynamischen Text. Nutzer können damit eine bevorzugte Textgröße festlegen, sofern die jeweilige App diese Vorgabe berücksichtigt.

Apple TV einen Monat gratis: Auch für Ex-Abonnenten

Eine weitere Änderung betrifft gemeinsam genutzte Apple TVs. Über die Einstellungen lassen sich jetzt einzelne Apps blockieren. Andere Nutzer können diese Anwendungen dann nicht mehr starten. Apple nennt darüber hinaus die üblichen Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates.

Die vollständige Auflistung hat Apple jetzt in seinem Support-Dokument zu den Softwareupdates für Apple TV 4K und Apple TV HD veröffentlicht. Der verspätete Nachtrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich zugleich Hinweise auf einen größeren Umbau von Apples Home-Angebot verdichten. Neben einem neuen Apple TV werden weitere Home-Geräte und neue Siri-Funktionen erwartet.