ChromeOS hat ein Ablaufdatum
Googlebooks: Lenovo zeigt erstes Modell – ChromeOS endet 2034
Erst am Freitag haben wir die neuen Googlebooks und ihren Vergleich mit dem MacBook Air ausführlicher vorgestellt. Jetzt beantwortet Google eine der noch offenen Fragen: Was passiert eigentlich mit den bisherigen Chromebooks? Die Antwort fällt ziemlich eindeutig aus. ChromeOS soll nur noch bis Mitte 2034 mit Updates versorgt werden und anschließend Googlebook OS Platz machen.
Google nennt den Termin inzwischen in Informationen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Interessant wird das vor allem bei Chromebooks, deren ursprünglich zugesagter Update-Zeitraum eigentlich über 2034 hinausreichen würde. In Googles aktueller Supportliste finden sich durchaus Modelle mit einem vorgesehenen Support bis 2035 oder sogar 2036.
Viele Chromebooks sollen wechseln können
Diese Geräte müssen allerdings nicht zwangsläufig früher aufs Abstellgleis. Google erklärt, dass viele der neueren Chromebooks für einen direkten Wechsel auf Googlebook OS geeignet sein werden. Welche Modelle dazugehören und wie die Migration genau ablaufen soll, verrät der Suchmaschinenriese noch nicht.
Damit zeichnet sich ein ähnlicher Übergang ab, wie man ihn von klassischen Betriebssystemwechseln kennt: Bestehende Hardware könnte auf die neue Plattform aktualisiert werden, sofern Prozessor und übrige Komponenten die Voraussetzungen erfüllen. Googlebook OS kombiniert die Desktop-Grundlagen von ChromeOS mit dem Android-Technologie-Stack und führt Android-Apps künftig nativ aus.
Die Umstellung dürfte sich entsprechend über Jahre hinziehen. Googlebook OS startet zunächst bei Privatkunden. Die Verwaltungsfunktionen für Unternehmen und Bildungseinrichtungen sollen erst in der zweiten Jahreshälfte 2027 vollständig folgen. Auch neue Lizenzmodelle sind für diesen Bereich vorgesehen.
Lenovo liefert 15 Zoll und OLED ab 1.199 Euro
Parallel wird das Angebot an fertiger Hardware konkreter. Lenovo hat sein erstes Googlebook nun offiziell vorgestellt. Das Googlebook 15 besitzt einen 15,3 Zoll großen OLED-Touchscreen mit 2.880 × 1.800 Pixeln, 120 Hz und einer vollständigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Trotz der vergleichsweise großen Anzeige beginnt das Gewicht bei 1,29 Kilogramm.
Im Inneren arbeitet ein Intel Core Ultra 5 325. Lenovo spricht von einer KI-Leistung von bis zu 47 TOPS. Je nach Konfiguration stehen 16 oder 32 GB LPDDR5x-Arbeitsspeicher sowie 256 oder 512 GB SSD-Speicher bereit. Der 70-Wh-Akku soll bis zu 12,5 Stunden durchhalten.
Zur weiteren Ausstattung gehören ein haptisches Trackpad, vier Lautsprecher mit Dolby Atmos, Fingerabdrucksensor und Gesichtserkennung sowie eine 5-Megapixel-Webcam mit mechanischer Abdeckung. Anschlüsse gibt es ebenfalls vergleichsweise reichlich: Zwei Thunderbolt-4-Ports werden um USB-A, HDMI 2.0 und einen klassischen Audioanschluss ergänzt. WLAN 7 und Bluetooth 6.0 sind ebenfalls an Bord.
Wie bei den übrigen Googlebooks spielt Gemini eine zentrale Rolle. Der „Magic Pointer“ ruft KI-Funktionen direkt am Mauszeiger auf, während „Rambler“ gesprochene Gedanken automatisch von Füllwörtern bereinigen und in strukturierte Texte verwandeln kann. Android-Smartphones lassen sich zudem eng mit dem Notebook verbinden, sodass Apps und Dateien direkt auf dem Googlebook zur Verfügung stehen.
Lenovo liefert außerdem zwölf Monate Google AI Pro mit. Dazu gehören erweiterter Gemini-Zugriff und 5 TB Cloudspeicher. Das Lenovo Googlebook 15 soll am 4. Oktober in Deutschland starten. Die Preise beginnen laut Hersteller bei 1.199 Euro.
Ich frage mich warum die Hersteller das immer wieder versuchen . Das ist schon damals in die Hose gegangen wenn ein Notebook das System drauf hatte. Unglaublich. Ich hoffe nur, dass man auch alternativ noch Windows drauf installieren kann und die Hardware das mitmacht.
Wär doch mal gut wenn sich eine Alternative zu Windows entwickelt. Ich vermeide es wo ich nur kann.
Es gibt doch genug alternativen die nicht von google kommen
Ich bekomme bei Lenovo 1.399,01 € als Startpreis angezeigt.
Und keine 32GB Option, zu keinem Preis.
Verkauft sich sowas für den Preis überhaupt ?
Bei Google zahlt man auch immer mit persönlichen Daten
Ja, gerade in den USA. Da sind Chromebooks von vielen Schulen für die Schüler vorgeschrieben
Ein innen fest verklebter Akku? Ist die Frage, ob der überhaupt bis 2034 hält und man das Gerät aus kostengründen wegwirft
der Support bis 2024 bezieht sich auf die bisherigen ChromeOS-Geräte, nicht auf die jetzt erscheinenden Googlebooks.
Ich finde den Ansatz, komplett auf Android zu gehen, sinnvoll. Als Ergänzung zum MBP und zu meinem Pixel würde ich allerdings das Acer nehmen, da Convertible und besser mit Lightroom anwendbar. Was oft in der Berichterstattung vergessen wird, ist die Tatsache, dass Adobe Lightroom und Photoshop nativ anbieten wird für die Googlebooks. Das ist schon für mich ein Gamechanger. Und nicht zu vergessen, dass die Bildschirme hervorragend sind mit 3K und per Touch bedient werden können.