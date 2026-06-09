Ältere Modelle nicht mehr unterstützt
tvOS 27 erfordert mindestens ein Apple TV 4K in Generation 2
Mit dem gestern offiziell angekündigten und im Herbst erwarteten tvOS 27 sind ältere Versionen von Apple TV, die vor 2022 vorgestellt wurden, nicht mehr kompatibel. Wie Apple mitteilt, unterstützt die neue Softwareversion nur noch die zweite Generation von Apple TV 4K aus dem Jahr 2021 und neuere Modelle.
Mit der jetzt noch aktuellen Version 26 des Betriebssystems für Apple TV lässt sich dagegen auch noch die im Jahr 2017 vorgestellte erste Generation von Apple TV 4K und zudem das mittlerweile fast elf Jahre alte Apple TV HD verwenden. Man kann Apple sicher nicht vorwerfen, dass die Unterstützung für ältere Geräte voreilig fallen gelassen wird. Zudem lassen sich die beiden Generationen der Set-Top-Box ja auch nach der Veröffentlichung von tvOS 27 weiterverwenden, sie laufen dann lediglich nicht mehr unter der neuesten Version des Betriebssystems.
Wenige Details zu den Neuerungen mit tvOS 27
Zu den Neuerungen von tvOS 27 liegen bislang nur wenige Details vor.. Das Update soll vor allem die Benutzeroberfläche, die Leistung sowie Apps wie Home und Podcasts verbessern.
Apple will zudem einen Teil seiner neuen KI-Funktionen auch auf Apple TV bereitstellen. So soll es beispielsweise möglich sein, über HomeKit Secure Video gespeicherte Aufnahmen von Sicherheitskameras zu analysieren. Das Videomaterial lässt sich dann auf Basis der automatisch erstellten Inhaltsbeschreibungen durchsuchen.
Neues Modell wird weiter erwartet
Wir haben bereits angesprochen, dass wir im Zusammenhang mit der Einführung der erweiterten KI-Funktionen von Apple in verschiedenen Produktkategorien auch neue Hardware erwarten. Apple TV zählt dabei zu den naheliegenden Kandidaten.
Die neue Version der Set-Top-Box soll mehr Rechenleistung erhalten, was insbesondere im Zusammenspiel mit der lokalen Nutzung von KI-Funktionen relevant sein dürfte. Abzuwarten bleibt dann, in welchem Umfang Apple Intelligence auf den unterschiedlichen Generationen von Apple TV verfügbar ist.
An die Sicherheitsspezialisten unter Euch:
Ich habe noch ein AppleTV 3 und damit längst kein aktuelles tvOS mehr. Ist das eigentlich sicherheitsmäßig ein Problem, weil das Gerät ja im WLAN-Netzwerk hängt? Weiß da jemand Bescheid? Danke.
Frag doch mal Gemini, weil auf Siri AI kannste noch mind. 1 Jahr warten.
LOL wie auch alle gleich angepisst sind heute. :D geht mir genau so
Das Teil ist halt obsolet und inzwischen über zehn Jahre alt. Das letzte Sicherheitsupdate war glaube ich noch vor 2020. Das größte Problem aus meiner Sicht wird sein, dass, wenn es zukünftige Sicherheitslücken oder Angriffe gibt, diese nicht mehr geschlossen werden. Also am besten nicht unbedingt in irgendwelche Dienste einloggen, sondern eher AirPlay verwenden oder einfach zeitnah austauschen.
Apple kümmert sich „eigentlich“ immer um größere Sicherheitslücken auch außerhalb der major releases.
Aber was deren Schmerzgrenze ist, ist schwer zu sagen. Am Ende ist bei jedem Release eine Liste von zig fixes enthalten. Die bekommst du halt nicht mehr.
Der Apple TV 3 hat das letzte Update im März 2022 erhalten. Da kommt wohl nichts mehr.
Danke für Eure Antworten. Also besser entsorgen…
Quatsch, eine vernünftige Firewall mit IPS/IDS davor und gut. Das Ding ist so eine Nische, da macht sich (bis jetzt) keiner die Mühe eine Schwachstelle zu suchen.
Lächerlich für eine überarbeitete Oberfläche die das System eigentlich schneller soll, aber iPhone 11 wird unterstützt. Erwarte ja nicht Siri AI.
*Kopfschüttel*
So waren auch meine Gedanken. Am Ende liegt es aber wahrscheinlich an Siri AI.
Hä? Was hat das eine mit dem anderen zu tun. Der erste 4K Apple TV von 2017 hat noch einen A10X Chip, während das iPhone 11 schon den A13 hat. Die neue Architektur benötigt modernere Chips. Nichts verstanden, aber gemeckert *Kopfschüttel*
Ich will dich ja nicht persönlich angreifen wie du es hier gerne zu machen scheinst, aber für diese lächerliche Oberflächenbereinigung ist ganz sicher kein moderner Chip notwendig. Meine persönliche Developer Meinung, deine mag anders ausfallen, aber bitte niemanden hier unter den Scheffel stellen.
Solange die älteren Geräte nicht an Funktion verlieren sehe ich da kein Problem und freue mich auf einen neuen.
Eine etwas überarbeitete Version der Fernbedienung wäre schön , nutze schon eine Weile eine nicht originale und finde sie in der haptic und Funktion besser .
Welche Fernbedienung nutzt du? Wollte eigentlich ein neues Appel TV. kaufen aber lohnt ja eh nicht in Europa.
Na super. Und wie sehe ich jetzt, welche Gen mein AppleTV ist? Kann man die Seriennummer irgendwo checken lassen?
Einstellungen -> Allgemein -> Info.
Unter Modell steht der Modellcode
Möglicherweise in den Einstellungen?
Man sieht es an der Fernbedienung, Gen. 1 hat die schwarze, Gen. 2 die silberne.
Google „Apple TV Modell bestimmen“
Und warum gibt Apple mit der quasi Abkündigung des ersten 4k Apfelfernsehens nicht gleich ein Ablaufdatum raus, wann Apps die zwangs geupdatet werden, nicht mehr geupdatet werden können weil os zu alt?
eine tvos 27 lite mit gui hätts ruhig sein können, damit der Kern für apps gleich ist.
Das entscheidend doch eher die App Entwickler, wann sie den Support älterer Versionen einstellen.
Vllt gibt es die Funktion im App Store das ich wie überall alle Updates per Schaltfläche anstoßen kann.
Wenn ich es richtig verstehe, braucht das neue Siri 12 GB RAM. Wenn das neue ATV das neue Siri bekommen soll, bedeutet es, dass es kein A17Pro sein kann, da dieser nur 8 GB hat.
Bedeutet entweder es wird ein A19Pro oder M4.
Oder hat ein A18 Pro oder M3 12 GB?
Man fragt sich wo das bei den aktuellen Speicherpreisen dann wohl preislich liegen wird.
Mein Traum ist ja auch noch ein AppleTV mit größerem lokalen Speicher um Bilder nicht zwingend über die iCloud abspielen zu müssen (bequem). Auch für Apps ist bei mir die Version mit 128 GB schon sehr klein und operiere am Limit.
Siri AI braucht nur On Device 12 GB RAM, über die Cloud weniger.
Schön wäre für mich 4K für HomeSecure Videos.
Passt für mich, auch wenn ich mit einem meiner Apple TVs davon betroffen bin.
Gerade in Hinblick darauf, dass Geräte der Konkurrenz in der Zeit schon zwei mal auf dem Müll gelegen hätten.
Jahrelang habe ich das Apple TV als unnötigen Mist aus dem Hause Apple abgetan…was kann das Ding schon besser als die FireTV Geräte für einen Bruchteil des Preises.
Ende vom Lied, jahrelang Geld verbrannt, weil die FireTV Geräte schon ab auspacken Hardwareseitig am Limit waren und nach gefühlt einem Jahr grottenlahm. Mein AppleTV HD verrichtet seit 8 Jahren treu seinen Dienst bei mir…zugegeben…langsam merkt man, dass es gerne in Rente möchte, aber den Spaß gönn ich ihm mindestens ein Jahr noch nicht…vorausgesetzt es geht bis dahin nicht in Rauch auf.
Die Hardware und Zubehör ist einfach langlebig – hätte der Hund nicht die Fernbedienung mit seinem Maul sensorisch „abgetastet“, wäre auch diese noch aus erster Stunde.
Und eigentlich warte ich nur auf neue Hardware für das Main TV, damit der dort laufende 4K Gen2 zum Zweitfernseher wandern kann um Opa HD in Rente zu schicken.
Wir haben anscheinend Hunde mit dem selben Geschmack.
So sehe ich das auch…seit Jahren mit dem Apple TV unterwegs (momentan Apple TV 4K aus dem Jahr 2017) und ich möchte ihn nicht mehr missen. Minimalistisch, Saubere Struktur, Fotos auf dem TV verfügbar, keine Werbung und für sein Alter noch recht flott unterwegs.
Hoffe auf ein „upgrade“ im Herbst ;)
Joa, hab ich nicht. Wo bleibt ein neues Apple TV? Generation 3 kaufe ich sicher nicht.