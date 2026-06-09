Mit dem gestern offiziell angekündigten und im Herbst erwarteten tvOS 27 sind ältere Versionen von Apple TV, die vor 2022 vorgestellt wurden, nicht mehr kompatibel. Wie Apple mitteilt, unterstützt die neue Softwareversion nur noch die zweite Generation von Apple TV 4K aus dem Jahr 2021 und neuere Modelle.

Mit der jetzt noch aktuellen Version 26 des Betriebssystems für Apple TV lässt sich dagegen auch noch die im Jahr 2017 vorgestellte erste Generation von Apple TV 4K und zudem das mittlerweile fast elf Jahre alte Apple TV HD verwenden. Man kann Apple sicher nicht vorwerfen, dass die Unterstützung für ältere Geräte voreilig fallen gelassen wird. Zudem lassen sich die beiden Generationen der Set-Top-Box ja auch nach der Veröffentlichung von tvOS 27 weiterverwenden, sie laufen dann lediglich nicht mehr unter der neuesten Version des Betriebssystems.

Wenige Details zu den Neuerungen mit tvOS 27

Zu den Neuerungen von tvOS 27 liegen bislang nur wenige Details vor.. Das Update soll vor allem die Benutzeroberfläche, die Leistung sowie Apps wie Home und Podcasts verbessern.

Apple will zudem einen Teil seiner neuen KI-Funktionen auch auf Apple TV bereitstellen. So soll es beispielsweise möglich sein, über HomeKit Secure Video gespeicherte Aufnahmen von Sicherheitskameras zu analysieren. Das Videomaterial lässt sich dann auf Basis der automatisch erstellten Inhaltsbeschreibungen durchsuchen.

Neues Modell wird weiter erwartet

Wir haben bereits angesprochen, dass wir im Zusammenhang mit der Einführung der erweiterten KI-Funktionen von Apple in verschiedenen Produktkategorien auch neue Hardware erwarten. Apple TV zählt dabei zu den naheliegenden Kandidaten.

Die neue Version der Set-Top-Box soll mehr Rechenleistung erhalten, was insbesondere im Zusammenspiel mit der lokalen Nutzung von KI-Funktionen relevant sein dürfte. Abzuwarten bleibt dann, in welchem Umfang Apple Intelligence auf den unterschiedlichen Generationen von Apple TV verfügbar ist.