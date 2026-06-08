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Fokus auf neue Betriebssysteme

Apple-Event wohl wieder ohne neue Hardware
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12 Kommentare 12

Wie jedes Jahr stellt sich im Vorfeld der heute beginnenden Apple-Entwicklerkonferenz WWDC die Frage, ob wir in diesem Rahmen auch neue Hardware zu sehen bekommen. Und auch diesmal lautet die Prognose, dass die Chancen darauf extrem bescheiden sind. Die wichtigsten Hardware-Neuheiten der ersten Jahreshälfte hat Apple unter anderem mit dem MacBook Neo und Upgrades für mehrere MacBook- und iPad-Modelle bereits im März vorgestellt. Weitere neue Produkte warten wohl vor allem darauf, dass Apple seine KI-Integration endlich zum Laufen bekommt.

KI verzögert mehrere Produktstarts

Unter anderem soll Apple bereits vor zwei Jahren die Einführung eines Smarthome-Displays geplant haben, das ähnlich wie die Echo-Geräte mit Bildschirm aussieht und funktioniert. Der Funktionsumfang sei maßgeblich auf Siri 2.0 und KI-Funktionen ausgelegt, sodass die Markteinführung laut letzten Informationen auf den Herbst dieses Jahres verschoben wurde.

Apple Smarthome Display Mit Siri Ki Mockup

Apple Smarthome-Display (Symbolbild)

Ähnlich ist es laut Bloomberg um Produkte wie einen Tischroboter und eine KI-Brille bestellt. Der Roboter war ursprünglich für 2026 oder 2027 vorgesehen und werde nun für 2028 erwartet. Die intelligente Brille soll statt Anfang 2027 nun erst gegen Ende 2027 erscheinen.

Apple TV und HomePod warten auf Siri

Auch die Markteinführung neuer Modelle von Apple TV und HomePod wurde wohl schon mehrfach verschoben. Hier ist ebenfalls die Rede davon, dass die Geräte unter anderem deshalb mit mehr Leistung ausgestattet werden, um von zusätzlichen KI-Funktionen zu profitieren. Solange diese allerdings nicht verfügbar sind, hält Apple wohl auch die neue Hardware zurück. Daher scheint hier ebenfalls ein Verkaufsstart erst später im Jahr sinnvoll, wenn Siri 2.0 für alle Nutzer verfügbar ist.

Apple Homepod Tv Smart Home

Als kleiner Strohhalm bleibt höchstens noch das Standard-iPad. Das zuletzt im März 2025 vorgestellte Gerät ist das einzige iPad-Modell, das sich nicht mit Apple Intelligence nutzen lässt. Wahrscheinlicher ist hier zwar ebenfalls, dass ein mit den KI-Funktionen kompatibles neues Modell zusammen mit den neuen iPhone-Modellen im Herbst auf den Markt kommt. Wir wollen aber nicht ausschließen, dass Apple hier schon früher zum Update schreitet, um etwa Entwicklern eine günstige Möglichkeit bereitzustellen, die neuen Funktionen vorab auch auf dem iPad zu testen.
08. Juni 2026 um 07:32 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wenn man bedenkt das als Siri raus kam sie alles in Schatten stellte was es bis dahin gab … es wurde dann halt nur extrem Stiefmütterlich weiter gepflegt, so das alle anderen dran vorbei liefen.

  • Ein wesentlicher Punkt ist auch ein Ökonomischer – die Speicherpreise aktuell lassen diverse Projekte von Prio-Listen verschwinden, durch alle Branchen.

  • Der Fokus bei dieser Keynote war ja noch nie Hardware. Trotzdem ist alles möglich. Heute Abend wissen wir mehr.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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