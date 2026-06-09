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Damit man die Taste nicht halten muss

DragLocker für Mac hält die Maus-Auswahl fest
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Mithilfe der neuen Mac-App DragLocker kann man die mit der Maus aufgezogene Auswahl bei Bedarf einrasten lassen. Die Funktion gehört bei anderen Betriebssystemen teilweise zum Standardumfang. Auf dem Mac lässt sich das jetzt mittels einer kleinen Menüleisten-App lösen.

Drag-Lock ist teils schlicht ein Komfortfeature, kann aber auch ausgesprochen praktisch sein, wenn man mit einer Verletzung oder anderweitigen körperlichen Beeinträchtigung zu kämpfen hat. Beim Verschieben von Objekten über längere Strecken muss die Maustaste nicht dauerhaft gedrückt gehalten werden. Durch zweifachen Klick aktiviert, bleibt der Ziehvorgang beziehungsweise die Auswahl auch dann aktiv, wenn die Maustaste bereits losgelassen wurde.

Draglocker Mac App

Auf dem Mac sonst nur für Trackpads

Unter macOS steht eine vergleichbare Funktion bislang nur für Trackpads zur Verfügung. Die Einstellung findet sich in den Bedienungshilfen im Bereich Zeigersteuerung. Unter den Trackpad-Optionen lässt sich dort festlegen, ob der Mauszeiger beim Ziehen von Objekten einrasten soll. Mit DragLocker lässt sich diese Funktion auch mit anderen Eingabegeräten und praktisch jeder am Mac verwendeten Maus nutzen..

DragLocker bietet verschiedene Optionen, um das Verhalten der Mausbedienung anzupassen. So kann man beispielsweise festlegen, welche Maustasten die Funktion auslösen und auf welche Weise die Sperre aktiviert wird. Zusätzlich lässt sich eine optische Statusanzeige einblenden. In diesem Fall erscheint ein Symbol in der Nähe des Mauszeigers, das den aktuellen Status anzeigt.

Darüber hinaus unterstützt die Anwendung individuelle Einstellungen für einzelne Programme. So kann die Funktion nur in bestimmten Apps aktiv sein oder gezielt für ausgewählte Anwendungen deaktiviert werden.

Draglocker Einstellungen

Anpassbare Steuerung

Die Anwendung richtet sich vor allem an Nutzer, die täglich über längere Zeit mit der Maus arbeiten. Nach Angaben des Entwicklers könne die Funktion dabei helfen, Belastungen für Finger und Hand zu reduzieren.

Die App lässt sich kostenlos über GitHub laden. Wer den Entwickler unterstützen will, kauft die im Mac App Store angebotene Version für 2,99 Euro.

Laden im App Store
DragLocker
DragLocker
Entwickler: Taiga Imaura
Preis: 2,99 €
Laden
09. Juni 2026 um 16:01 Uhr von Chris Fehler gefunden?


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