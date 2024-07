tvOS 18 liefert weitere Hinweise auf TouchScreen HomePod

Die neueste Beta-Version von tvOS 18 bietet weitere Nahrung für die Gerüchteküche um einen HomePod mit Bildschirm. Im Quellcode der dritten Vorabversion von tvOS 18 ist eine Bildschirm-Komponente versteckt, die auf die Touch-Bedienung ausgerichtet ist. Auf einem TV-Gerät würde dergleichen kaum Sinn ergeben, tvOS dient allerdings auch als Basis für das Betriebssystem des HomePod.

Das Apple-Blog 9to5Mac berichtet, dass es auf diese Systemkomponente zugreifen konnte und einen mit dem iPhone oder iPad vergleichbaren Sperrbildschirm ausfindig gemacht hat, der so konzipiert ist, dass er sich über einen Touchscreen bedienen lässt. Ansonsten sei dort nicht viel zu sehen, die Komponente befinde sich wohl noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Echo Show 10 von Amazon

Ein HomePod mit Display geistert ja inzwischen seit Jahren regelmäßig durch die Gerüchteküche. Erst in der vergangenen Woche gab es wieder Hinweise darauf, dass Apple an einem entsprechenden Gerät arbeitet. Zwischenzeitlich hatte auch das Gerücht die Runde gemacht, dass Apple an einem Smarthome-Roboter mit Display arbeitet.

Hier stellt sich allerdings die Frage, was Apple unter einem solchen Roboter versteht. Geräte, die den Nutzer autonom begleiten oder eigenständig durch die Wohnung patrouillieren, waren bislang eher die experimentelle Domäne von Amazon. Auch auf die kommenden Jahre gesehen ist es nicht vorstellbar, dass Apple einen solchen Schritt geht.

Ein besserer Echo 10 von Apple?

Dennoch könnte Amazon als Vorbild für das dienen, was vielleicht mit einem Apple-Roboter gemeint sein könnte. Der bereits seit vier Jahren von Amazon angebotene Echo Show 10 ist eine Kombination jener Funktionen, die auch Apple in einem kommenden HomePod vereinen könnte. Der große Siri-Lautsprecher würde hier die Basis für einen iPad-ähnlichen und per Touch-Eingabe bedienbaren Bildschirm bieten, der sich als erweiterte Funktion des „Folgemodus“ auch mit dem Nutzer mitbewegt. Also quasi ein Remake des Echo Show 10 mit den qualitativen und auf den Schutz der persönlichen Daten bezogenen Ansprüchen Apples.