HomePod mit Display: Hinweise verdichten sich

Die Gerüchte, Apple könnte sein Angebot an Smart-Home-Produkten um einen neuen HomePod mit integriertem Display erweitern, kursieren nun schon eine ganze Weile. Jetzt gibt es neue Hinweise darauf, dass Apple weiter aktiv am Ausbau der Produktkategorie “Wearables, Home and Accessories” arbeitet.

Vorbild? Der Echo Show von Amazon

Referenzen auf ein “HomeAccessory”

Erstmals sind in von Apple genutztem Code Referenzen auf ein sogenanntes “HomeAccessory” aufgetaucht, die als Platzhalter für das neue HomePod-Modell dienen könnten.

Wie das Apple-Blog MacRumors berichtet, das die Code-Fundstücke ausfindig gemacht haben will, gibt es Hinweise auf ein noch unveröffentlichtes Gerät mit dem internen Hardwarekürzel “HomeAccessory17,1”. Dies wäre das erste Apple-Produkt mit einer entsprechenden Kennung, die zumindest semantisch an die Bezeichnung “AudioAccessory” erinnert, die Apple-intern für die HomePods des Unternehmens verwendet wird. Aktuell unterscheidet Apple zwischen drei AudioAccessory-Geräten:

AudioAccessory1,1 : HomePod der 1. Generation von 2018

: HomePod der 1. Generation von 2018 AudioAccessory5,1 : HomePod mini von 2020

: HomePod mini von 2020 AudioAccessory6,1 : HomePod der 2. Generation von 2023

: HomePod der 2. Generation von 2023 HomeAccessory17,1: ?

Anfang des Jahres waren Hinweise auf ein unbekanntes Apple-Gerät mit der Bezeichnung “Z314” aufgetaucht, auf dem tvOS als Betriebssystem zum Einsatz kommen soll. Zudem wurde bekannt, dass Apple den Einsatz von tvOS auf dem iPad mini getestet haben soll, wohl um das System für den Einsatz auf kleineren Bildschirmen vorzubereiten.

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg berichtete ebenfalls darüber, dass Apple verschiedene Ideen für ein neues Smart-Home-Gerät prüfe. Unter anderem soll der Konzern mit Geräten experimentieren, die HomePod, Apple TV und FaceTime-Kamera kombinieren. Auch von einer HomePod-Variante mit Display und Roboterarm war schon die Rede. Erwartet werden die neuen Geräte jedoch nicht vor dem kommenden Jahr.